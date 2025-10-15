ICONSPORT_272971_0201
Malick Fofana

L'OL réclame 57ME pour Malick Fofana

OL15 oct. , 12:40
parClaude Dautel
1
Malick Fofana a refusé l'offre d'Everton cet été, estimant que le club anglais n'était pas à la hauteur de ses attentes. Pour l'OL, qui avait accepté l'offre anglaise, cela pourrait finalement avoir été un choix payant.
C'est le joueur de l'Olympique Lyonnais le plus convoité, et il ne se passe pas un jour sans qu'un média anglais n'évoque l'ailier international belge de l'OL. Ce mercredi, alors que Malick Fofana rentre dans la capitale des Gaules après avoir joué lundi soir face au Pays de Galles, le nom du joueur de 20 ans circule toujours du côté de Chelsea, Liverpool et Manchester United. Car en Premier League, ils sont nombreux à avoir l'oeil sur Fofana, et les offres se préparent pour tenter de le faire venir soit au prochain mercato de janvier 2026, soit plus sérieusement lors du marché estival des transferts, après le Mondial si la Belgique se qualifie. Et cette concurrence fait réellement grimper le prix de l'ailier de l'Olympique Lyonnais.

Le prix de Malick Fofana explose

Car si Everton avait convaincu Michele Kang de céder Malick Fofana moyennant 40 millions d'euros, c'est désormais presque 20ME de plus qui est évoqué. Selon le site spécialisé anglais The Hard Tackle, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais réclament maintenant 57 millions d'euros pour commencer à négocier le transfert de l'ailier belge. Une inflation énorme qui s'explique par la concurrence entre les plus gros clubs de Premier League et sur le fait que ces 57 millions d'euros ne terrorisent personne en Angleterre, surtout s'agissant d'un joueur de 20 ans dont l'avenir semble radieux.
Même si après un bon début de saison, Malick Fofana connaît un petit passage à vide en Ligue 1 et en Europa League, l'intérêt anglais ne se dément pas et l'OL sait que les offres seront nombreuses pour un joueur qui a fait de sa participation au prochain Mondial sa priorité absolue et qui veut donc s'assurer d'avoir du temps de jeu cette saison. En restant à l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin, Fofana peut s'assurer ce temps de jeu, il sera ensuite temps de penser à son avenir à Lyon ou ailleur.
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
