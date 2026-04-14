L’OL réclame 1,5 ME pour un joueur invisible

Sauf que l OL a besoin de fonds pour combler son deficit, sans compter les engagements fait à la DNCG et à l UEFA...
il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle
Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?
Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr
On pari !?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|29
|10
|7
|12
|39
|39
|0
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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𝗟’𝗢𝗟 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗗𝗥𝗔𝗜𝗧 𝟭,𝟱𝗠€ 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗜𝗕𝗘́𝗥𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗛𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢𝗨 𝗗𝗜𝗔𝗪𝗔𝗥𝗔 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ ! 💰 Actuellement prêté au Royal Antwerp 🇧🇪, notre milieu de terrain 🇫🇷 ne joue plus depuis la mi-décembre et son OA ne sera pas levée. Il reviendra à l’OL qui ne