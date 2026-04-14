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L’OL réclame 1,5 ME pour un joueur invisible

OL14 avr. , 13:00
parCorentin Facy
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Très peu utilisé à l’OL depuis son arrivée en provenance du PSG en 2023, Mahamadou Diawara est sur le départ. Un transfert définitif de l’ancien Parisien est à l’étude pour cet été.
A l’été 2023, l’Olympique Lyonnais tentait un coup au Paris Saint-Germain en faisant venir Mahamadou Diawara libre de tout contrat. Le milieu de terrain qui a désormais 21 ans ressemblait à un très joli pari de la part de la direction lyonnaise. Trois ans plus tard, la déception prédomine à l’OL au sujet de Mahamadou Diawara, qui a disputé 28 matchs, la plupart du temps comme remplaçant, et qui ne s’est jamais imposé dans la capitale des Gaules.
Le natif de Longjumeau n’a pas vraiment eu sa chance sur la durée, ce qui ne lui a pas permis de percer au sien du club rhodanien. Prêté au Royal Antwerp en Belgique cette saison, il n’a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues. Un prêt non concluant pour un joueur qui peine décidément à confirmer les espoirs placés en lui. Selon le journaliste Marc Mechenoua, l’Olympique Lyonnais souhaite arrêter les frais avec Mahamadou Diawara lors du prochain mercato.

L'OL ne croit plus en Diawara

Pas question de réintégrer le milieu de terrain de 21 ans au groupe, ni de le prêter une fois de plus avant de le voir revenir l’été suivant. Notre confrère explique que l’OL a fait une croix sur l’ancien joueur du PSG et souhaite le vendre définitivement au prochain mercato. Le prix de Mahamadou Diawara a été fixé par Matthieu Louis-Jean, qui réclame seulement 1,5 millions d’euros pour se séparer de l’ancien international des U19 en équipe de France (5 sélections).
Diawara n’a plus que deux ans de contrat à l’OL, avec un bail qui expire en juin 2028, et les Gones ont bien l’intention de s’en séparer dès maintenant afin de récupérer une indemnité de transfert, même faible. Au vu de l’âge du joueur, le club rhodanien serait certainement bien inspiré d’inclure un fort pourcentage à la revente lors du futur transfert de Mahamadou Diawara, histoire de récupérer une jolie somme à l’avenir dans le cas où l’ancien joueur du PSG viendrait à exploser.

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il a jouer au mois de mars tocard je disais mars tu disais avril tu as tellement pas de face que tu as meme pas de cervelle

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Leogets le grand spécialiste m'avait pourtant dit que Fofana rejouerait au moins u mois d'avril!!! M'aurait t'il menti?

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Finir le travail ? Ouh là... ça me rappelle quelque chose ça. Mdr

Michele Kang en pole position pour racheter l'OL

On pari !?

Ligue 1

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Lens
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LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
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7
Monaco
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8
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9
Lorient
382991193844-6
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Toulouse
37291071239390
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Brest
3628106123743-6
12
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3529811103745-8
13
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332996142539-14
14
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18
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