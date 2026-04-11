L'OL prêt à tenter un coup génial à Nantes

Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2028, Matthis Abline quittera certainement les Canaris en cas de descente en Ligue 2. Une opportunité à saisir pour l’OL, qui suit en tout cas ce dossier de près.

Malgré la saison catastrophique du FC Nantes , actuel 17e de Ligue 1 , Matthis Abline parvient tant bien que mal à aligner quelques bonnes performances. L’international espoirs français a réussi à inscrire 5 buts et à délivrer 4 passes décisives depuis le début de la saison, dans une équipe en très grosse difficulté. La saison dernière, déjà, l’ancien Rennais surnageait dans un collectif peu brillant. En cas de descente en Ligue 2 en juin prochain, il est acté à 99% que Matthis Abline fera ses valises.

D’abord car Abline ne veut pas poursuivre sa carrière dans l’anti-chambre du football français. Mais aussi car Nantes aura besoin de l’argent de son transfert pour compenser la perte que représenterait une relégation en Ligue 2. En toute logique, la situation de Nantes et dans le cas présent de Matthis Abline est suivie par de nombreux clubs français et européens. Parmi eux… l’Olympique Lyonnais.

Selon plusieurs médias, le profil du joueur passé par Angers intéresse de près le club rhodanien. L’OL sait qu’il devra se renforcer au poste de numéro neuf la saison prochaine. Roman Yaremchuk n’a pas vraiment convaincu et on ignore s'il sera recruté à l’issue de son prêt. De son côté, Endrick, qui est de toute façon majoritairement utilisé sur une aile, fera son retour au Real Madrid. Autrement dit, le secteur offensif des Gones sera une fois de plus en grand chantier durant l’intersaison.

Lyon à l'affût dans le dossier Abline