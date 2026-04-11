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L'OL prêt à tenter un coup génial à Nantes

OL11 avr. , 16:00
parCorentin Facy
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Sous contrat avec Nantes jusqu’en juin 2028, Matthis Abline quittera certainement les Canaris en cas de descente en Ligue 2. Une opportunité à saisir pour l’OL, qui suit en tout cas ce dossier de près.
Malgré la saison catastrophique du FC Nantes, actuel 17e de Ligue 1, Matthis Abline parvient tant bien que mal à aligner quelques bonnes performances. L’international espoirs français a réussi à inscrire 5 buts et à délivrer 4 passes décisives depuis le début de la saison, dans une équipe en très grosse difficulté. La saison dernière, déjà, l’ancien Rennais surnageait dans un collectif peu brillant. En cas de descente en Ligue 2 en juin prochain, il est acté à 99% que Matthis Abline fera ses valises.
D’abord car Abline ne veut pas poursuivre sa carrière dans l’anti-chambre du football français. Mais aussi car Nantes aura besoin de l’argent de son transfert pour compenser la perte que représenterait une relégation en Ligue 2. En toute logique, la situation de Nantes et dans le cas présent de Matthis Abline est suivie par de nombreux clubs français et européens. Parmi eux… l’Olympique Lyonnais.
Selon plusieurs médias, le profil du joueur passé par Angers intéresse de près le club rhodanien. L’OL sait qu’il devra se renforcer au poste de numéro neuf la saison prochaine. Roman Yaremchuk n’a pas vraiment convaincu et on ignore s'il sera recruté à l’issue de son prêt. De son côté, Endrick, qui est de toute façon majoritairement utilisé sur une aile, fera son retour au Real Madrid. Autrement dit, le secteur offensif des Gones sera une fois de plus en grand chantier durant l’intersaison.

Lyon à l'affût dans le dossier Abline

Nul doute que la perspective de recruter un joueur tel que Matthis Abline à prix cassé en raison de la relégation de Nantes serait une aubaine pour l’OL. Pour rappel, Waldemar Kita avait fixé le prix de son buteur de 23 ans à hauteur de 50 millions d’euros l’été dernier, lorsque l’OM ou encore le Paris FC étaient venus aux renseignements. Un prix qui sera divisé par deux ou trois en cas de relégation. C’est en tout cas ce que Lyon espère puisque le club rhodanien n’aura clairement pas les moyens financiers de surpayer l’avant-centre des Canaris lors du prochain mercato.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Monaco
49291541050437
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332896132437-13
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152936202663-37

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