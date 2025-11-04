ICONSPORT_276055_0100

50 millions pour Abline, l'OM s'acharne sur Nantes

OM04 nov. , 12:20
parCorentin Facy
0
Très intéressé par Matthis Abline l’été dernier, l’OM a vite lâché l’affaire alors que Nantes réclamait près de 50 millions d’euros. Le club phocéen est néanmoins toujours très intéressé par l’international espoirs français.
A la recherche d’un avant-centre lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a misé sur l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais était libre et l’opportunité était trop belle pour Medhi Benatia et Pablo Longoria. La priorité des deux hommes en début de mercato s’appelait néanmoins Matthis Abline, lequel sortait d’une saison prometteuse avec le FC Nantes. Le Paris FC ou encore Lille ont également manifesté leur intérêt pour l’ancien Rennais, mais aucun club ne s’est aligné sur les exigences monstrueuses de Waldemar Kita, lequel a réclamé près de 50 millions d’euros pour lâcher son attaquant.
Une somme folle qui a refroidi les courtisans du joueur, mais pas de manière définitive. Et pour preuve, le site Mediafoot nous apprend que l’Olympique de Marseille est toujours très intéressé par Matthis Abline et a bien l’intention de revenir à la charge pour s’offrir l‘attaquant de 22 ans lors du prochain mercato estival. En effet, Medhi Benatia est toujours convaincu que Matthis Abline a un très grand avenir et qu’il a le profil pour s’intégrer parfaitement au dispositif tactique de Roberto De Zerbi. A l’instar d’Amine Gouiri, l’international espoirs français aime décrocher et participer au jeu pour faire briller les ailiers et les milieux de terrains avec un jeu en remise de grande qualité.

L'OM ne lâche pas Matthis Abline

Reste que du côté de Marseille, on ne souhaite toujours pas faire sauter la banque pour recruter l’attaquant du FC Nantes. Il ne sera donc pas simple de trouver un accord avec les Canaris, qui n’ont eux aucun intérêt à brader leur joueur, sous contrat jusqu’en 2028. D’autant que Waldemar Kita n’aura pas forcément l’obligation de vendre le natif d’Angers puisqu’il dispose dans son effectif d’un autre joueur à très forte valeur marchande en la personne du défenseur central de 17 ans Tylel Tati, déjà ciblé par des clubs de la dimension du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone et dont le prix a déjà été fixé à 20 millions d’euros pour le prochain mercato.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275419_0364
Rennes

2 buts en Ligue 1, la nouvelle star de Rennes affole le mercato

ICONSPORT_274852_0169
PSG

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

ICONSPORT_274499_0015
OM

Il y a un problème entre l’OM et l’Inter Milan

ICONSPORT_275427_0341
OL

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

Fil Info

13:40
2 buts en Ligue 1, la nouvelle star de Rennes affole le mercato
13:20
Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern
13:00
Il y a un problème entre l’OM et l’Inter Milan
12:40
L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG
12:00
Kylian Mbappé martyrise Vinicius et l’offre au PSG
11:30
La Ligue 1 le contacte, Stassin veut quitter l'ASSE
11:00
De Zerbi à l'OM, une star est écoeurée
10:40
PSG : Le Roi Neuer est fan de Lucas Chevalier

Derniers commentaires

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

et avec 2 jeunes au qatar gomes rodriguez et himbert et 2 suspendus

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Tu n'auras pas dans la liste de la coupe du monde Olise , Cherki ET Akliouche, t'en auras 2sur 3 sachant que Olise c'est déja acté quasi de sur!!

L’OL prend une décision qui va faire hurler pour taper le PSG

Limité et avec des blessés, ca fait vraiment short il faut l'avouer.

Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

les 2 etaient ds la liste de septembre

Le PSG reçoit la recette magique pour battre le Bayern

Le PSG peut l'emporter ce soir, mais sur les formes et les absents du moment, je mettrais une pièce sur le Bayern

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading