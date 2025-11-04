50 millions pour Abline, l'OM s'acharne sur Nantes

Très intéressé par Matthis Abline l’été dernier, l’OM a vite lâché l’affaire alors que Nantes réclamait près de 50 millions d’euros. Le club phocéen est néanmoins toujours très intéressé par l’international espoirs français.

A la recherche d’un avant-centre lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a misé sur l’expérience de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais était libre et l’opportunité était trop belle pour Medhi Benatia et Pablo Longoria. La priorité des deux hommes en début de mercato s’appelait néanmoins Matthis Abline , lequel sortait d’une saison prometteuse avec le FC Nantes. Le Paris FC ou encore Lille ont également manifesté leur intérêt pour l’ancien Rennais, mais aucun club ne s’est aligné sur les exigences monstrueuses de Waldemar Kita, lequel a réclamé près de 50 millions d’euros pour lâcher son attaquant.

Une somme folle qui a refroidi les courtisans du joueur, mais pas de manière définitive. Et pour preuve, le site Mediafoot nous apprend que l’Olympique de Marseille est toujours très intéressé par Matthis Abline et a bien l’intention de revenir à la charge pour s’offrir l‘attaquant de 22 ans lors du prochain mercato estival. En effet, Medhi Benatia est toujours convaincu que Matthis Abline a un très grand avenir et qu’il a le profil pour s’intégrer parfaitement au dispositif tactique de Roberto De Zerbi. A l’instar d’Amine Gouiri, l’international espoirs français aime décrocher et participer au jeu pour faire briller les ailiers et les milieux de terrains avec un jeu en remise de grande qualité.

L'OM ne lâche pas Matthis Abline

Reste que du côté de Marseille, on ne souhaite toujours pas faire sauter la banque pour recruter l’attaquant du FC Nantes. Il ne sera donc pas simple de trouver un accord avec les Canaris, qui n’ont eux aucun intérêt à brader leur joueur, sous contrat jusqu’en 2028. D’autant que Waldemar Kita n’aura pas forcément l’obligation de vendre le natif d’Angers puisqu’il dispose dans son effectif d’un autre joueur à très forte valeur marchande en la personne du défenseur central de 17 ans Tylel Tati, déjà ciblé par des clubs de la dimension du PSG, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone et dont le prix a déjà été fixé à 20 millions d’euros pour le prochain mercato.