L’OL prépare une offre de 20 ME pour remplacer Endrick

L’OL prépare une offre de 20 ME pour remplacer Endrick

OL02 juil. , 21:00
parAlexis Rose
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À la recherche d’un nouvel avant-centre pour compenser le retour d’Endrick au Real Madrid, l'Olympique Lyonnais part à l’offensive dans le dossier Youssef Chermiti, attaquant portugais des Glasgow Rangers.
Contrairement à la plupart des clubs de Ligue 1, qui sont pour l’instant très calmes sur le marché des transferts, le club rhodanien a déjà bien avancé sur son recrutement estival. Après avoir fait venir le Niçois Kaïl Boudache en tant que joueur libre, l’OL a officialisé deux nouvelles arrivées au cours des dernières heures. Mercredi, le milieu de terrain Mads Bidstrup du RB Salzbourg s’est engagé en l’échange d’un chèque de 10,5 millions d’euros. Et ce jeudi, les Gones ont confirmé le transfert de l’ailier belge Julien Duranville en provenance du Borussia Dortmund contre 5 ME. Fort de ce bon début de mercato, le club lyonnais va maintenant s'atteler à sa tâche principale, celle de recruter un avant-centre.

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L’OL cible Youssef Chermiti

Orphelin d’Endrick, qui va tenter de s’imposer au Real Madrid sous les ordres de José Mourinho après la Coupe du Monde 2026 qu’il dispute actuellement avec le Brésil, l’OL cherche un numéro neuf de grande qualité. Libéré par la DNCG, qui a juste demandé un « encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club », le club lyonnais peut lâcher les chevaux en direction de l’Ecosse. En effet, selon Foot Mercato, l’OL piste Youssef Chermiti. Sous contrat avec les Glasgow Rangers jusqu’en 2029, l’international espoir portugais sort d’une très belle saison, avec 15 buts marqués en 41 matchs toutes compétitions confondues.

Une offre de 20 ME en préparation pour Glasgow

Droitier et pur avant-centre, le joueur de 22 ans dispose d’un profil complet qui plaît beaucoup à Paulo Fonseca et Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif des Gones. Recruté à Everton pour 8 ME il y a un an, celui qui mesure 1m92 a la côte sur le marché et l’OL devra quand même sortir le chéquier pour le recruter. Ce qui pourrait bien être le cas, vu que « Lyon pourrait formuler une offre inférieure à 20 millions d’euros bonus inclus ». La direction lyonnaise discute actuellement avec celle des Rangers pour tenter de trouver un terrain d’entente, et faire de Chermiti le remplaçant parfait d’Endrick.
Y. Ramalho Chermiti

Y. Ramalho Chermiti

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Les gens le connaissent pas et se permettent de le juger comme si cetait une ordure alors que cest juste un passionné qui donne de son temps et de sa personne et meme de sa santé pour L'OM, quil ai un fort caractère ca cest sur, mais il est deja beaucoup plus légitime que beaucoup de supporter qui n'ont jamais rien fait pour L'OM

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Non aucune menace , c'est juste quil est sceptique et il attend donc de voir avant d'avoir un jugement définitif, moi perso je suis pas mécontent de sa venu meme si jaurai espéré un entraîneur dun autre calibre, mais deja ca me parait bien mieux que beye

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