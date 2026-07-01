L’OL annonce l’arrivée de Bidstrup pour 13,5 ME

Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature du milieu de terrain danois Mads Bidstrup. L’ancien joueur du RB Salzbourg s’est engagé jusqu’en 2031 pour 13,5 millions d’euros bonus compris.

« Le montant du transfert s’élève à 10,50 M€, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Agé de 25 ans, Mads Bidstrup a été formé au Danemark avant de poursuivre sa progression en Allemagne puis en Angleterre, où il débute sa carrière professionnelle avec Brentford et participe à la montée du club en Premier League à l’issue de la saison 2020/2021 » écrit le club rhodanien dans son communiqué avant de poursuivre.

« A Salzbourg, où il dispute 116 matches en trois saisons, Mads Bidstrup franchit un nouveau cap en découvrant la Ligue des Champions et en étant appelé pour la première fois avec la sélection danoise. Il retrouvera à l'OL son compatriote Noah Nartey, avec qui il a déjà évolué en sélection Espoirs. Convaincu par son profil et ses qualités, l’Olympique Lyonnais se réjouit d'accueillir Mads Bidstrup, qui devient le cinquième joueur danois de l’histoire du club » peut-on lire sur le site officiel des Gones. Il s’agit de la deuxième recrue officialisée par l’OL cet été après l’ancien Niçois Kaïl Boudache.