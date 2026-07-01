L’OL annonce l’arrivée de Bidstrup pour 13,5 ME

on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)
Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^
Marca : « S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi. »
La vérité blesse marseille est juste devenu un club moyen c est tout comme st Étienne Nantes bordeaux......
N'importe quoi lui... Y'a d'autre gros salaires a virer avant Greenwood. Hodjberg, kondogbia en premier. Il faut voir aussi ce qu'apporte un Greenwood sportivement
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Que la Force soit avec toi Mads 🤝🔴🔵 #Bidstrup2031