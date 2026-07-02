Duranville signe à l’OL, et c’est original

L'OL enchaine les recrues en ce début du mois de juillet, et les dirigeants lyonnais ont joué le jeu pour présenter Julien Duranville.

L’Olympique Lyonnais a annoncé le recrutement de Julien Duranville, l’ancien grand espoir d’Anderlecht et de Dortmund, pour renforcer son secteur offensif. Le club rhodanien l’a annoncés dans une vidéo originale, où l’entraineur Paulo Fonseca et le directeur sportif Matthieu Louis-Jean ont confirmé sa signature officielle.

« Le transfert s’élève à 5ME, auxquels pourront s’ajouter un maximum de 3,5M€ de bonus ainsi qu’un intéressement maximum de 20% sur une éventuelle plus-value future », a détaillé l’OL, qui n’investit pas une lourde somme, même si Dortmund aura toujours un montant à récupérer en cas de grosse revente.

Julien Duranville a livré ses premiers mots avant de rejoindre ses coéquipiers à l’entrainement cette semaine. « Je suis très content de rejoindre l'OL. J'ai beaucoup échangé avec les dirigeants avant de signer ici. J’ai tout de suite ressenti de très bonnes choses et je me suis rapidement projeté dans ce club. J’aimerais m’inspirer d’un autre Belge, Malick Fofana, ou de Rayan Cherki, que j’apprécie beaucoup. Je suis capable d’évoluer sur les deux côtés, mais je jouerai avant tout en fonction des besoins du coach et de mes coéquipiers », a fait savoir l’ailier belge.