L'OL prend une clim pour Manuel Ugarte

Après avoir réalisé le très gros coup Endrick, l'Olympique Lyonnais veut frapper à nouveau en essayant de s'offrir Manuel Ugarte en provenance de Manchester United. Une mauvaise nouvelle est toutefois tombée concernant le milieu de terrain uruguayen.

Le mercato hivernal 2026 de l' Olympique Lyonnais ne pouvait pas mieux commencer. Avant même l'ouverture de ce dernier, le club rhodanien a officialisé l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat en provenance du Real Madrid. Un deal gagnant-gagnant puisque le joueur a besoin de temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 tandis que l'OL cherchait encore son buteur depuis le départ de Georges Mikautadze l'été dernier.

Cette arrivée intéressante pourrait toutefois ne pas être la seule. Visiblement à la recherche de renforts au poste de milieu défensif, la direction des Gones a coché le nom de Manuel Ugarte, en grande difficulté du côté de Manchester United. Sauf que le concernant, la réalité du marché risque d'être difficile à éviter.

L'OL face à la concurrence turque pour Ugarte

En effet, selon les informations du journal turc Sabah, l'OL doit faire face à la rude concurrence de Galatasaray. Le club stambouliote, engagé en Ligue des champions, est l'option qui intéresse le plus Manuel Ugarte à ce jour selon la source. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain se serait entretenu avec Lucas Torreira et Fernando Muslera, deux de ses coéquipiers en sélection qui jouent ou ont joué à Galatasaray. Depuis, il est ouvert à l'idée de rejoindre Istanbul, si les deux clubs parviennent à un accord. Il a dans son viseur l'objectif de disputer la Coupe du monde 2026 avec un rôle important.

Une concurrence redoutable, donc, pour l'OL, qui ne fera de toute façon pas le poids face à un club beaucoup plus riche. Il faut rappeler que Manchester United est ouvert à un prêt assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros, un montant que ne peut pas poser la direction lyonnaise et qui crée de fait une distance avec les concurrents.