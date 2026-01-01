ang incroyable ugarte deja pret a claquer la porte iconsport 240521 0124 382338

L'OL prend une clim pour Manuel Ugarte

OL01 janv. , 22:00
parQuentin Mallet
0
Après avoir réalisé le très gros coup Endrick, l'Olympique Lyonnais veut frapper à nouveau en essayant de s'offrir Manuel Ugarte en provenance de Manchester United. Une mauvaise nouvelle est toutefois tombée concernant le milieu de terrain uruguayen.
Le mercato hivernal 2026 de l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas mieux commencer. Avant même l'ouverture de ce dernier, le club rhodanien a officialisé l'arrivée d'Endrick sous la forme d'un prêt de six mois sans option d'achat en provenance du Real Madrid. Un deal gagnant-gagnant puisque le joueur a besoin de temps de jeu pour espérer disputer la Coupe du monde 2026 tandis que l'OL cherchait encore son buteur depuis le départ de Georges Mikautadze l'été dernier.

Lire aussi

OL : Endrick élu joueur le plus malchanceux du mondeOL : Endrick élu joueur le plus malchanceux du monde
OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?
Cette arrivée intéressante pourrait toutefois ne pas être la seule. Visiblement à la recherche de renforts au poste de milieu défensif, la direction des Gones a coché le nom de Manuel Ugarte, en grande difficulté du côté de Manchester United. Sauf que le concernant, la réalité du marché risque d'être difficile à éviter.

L'OL face à la concurrence turque pour Ugarte

En effet, selon les informations du journal turc Sabah, l'OL doit faire face à la rude concurrence de Galatasaray. Le club stambouliote, engagé en Ligue des champions, est l'option qui intéresse le plus Manuel Ugarte à ce jour selon la source. L'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain se serait entretenu avec Lucas Torreira et Fernando Muslera, deux de ses coéquipiers en sélection qui jouent ou ont joué à Galatasaray. Depuis, il est ouvert à l'idée de rejoindre Istanbul, si les deux clubs parviennent à un accord. Il a dans son viseur l'objectif de disputer la Coupe du monde 2026 avec un rôle important.
Une concurrence redoutable, donc, pour l'OL, qui ne fera de toute façon pas le poids face à un club beaucoup plus riche. Il faut rappeler que Manchester United est ouvert à un prêt assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros, un montant que ne peut pas poser la direction lyonnaise et qui crée de fait une distance avec les concurrents.
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée

ICONSPORT_271082_0121
Mercato

Liverpool prive l’OM d’un gros deal à 40 ME

apres gouiri l om n en a pas fini avec rennes jeremy jacquet 388366
Rennes

Rennes : Jacquet à Manchester United, ça chauffe

ICONSPORT_281130_0039
Premier League

PL : Manchester City perd du terrain sur Arsenal

Fil Info

02 janv. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 17e journée
01 janv. , 23:30
Liverpool prive l’OM d’un gros deal à 40 ME
01 janv. , 23:00
Rennes : Jacquet à Manchester United, ça chauffe
01 janv. , 22:56
PL : Manchester City perd du terrain sur Arsenal
01 janv. , 22:36
Un joueur de Metz blessé dans l’incendie de Crans-Montana
01 janv. , 22:30
OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO
01 janv. , 21:30
50 ME pour Diomandé, le coup de bluff du PSG
01 janv. , 21:00
L’offre de l’OM refusée, il finit en larmes

Derniers commentaires

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

26 ans joue à Angers remplaçant avec équipe National Algérie je pense que c’est loin être le crack on veux faire croire

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Mais allez y

OM : Abdelli choisit Marseille, Benatia met Lyon KO

Personne ne sait rien là dessus. Ca sert a rien de parler dans le vide.

OM : Gouiri et Traoré vont enfin rejouer contre Nantes

Pourquoi ne pas faire jouer Gouiri en 10 : fin technicien, bon passeur, à l'aise dans les petits espaces, adroit devant le but....

Foot01 vous présente ses meilleurs voeux pour 2026

Mais tout ce que tu décris là ce sont des faits qui sont en général fait par des français.. née en France... et éduqué en france et par la france dans des quartier qui sont a l'abandon . Des petits merdeux..l'immigré na rien avoir la dedans en général il a meme peur de commettre un larcin et se tient a carreau par peur de se voir expulser.. va voir le matin tôt devant les brico dépôt et les plate-forme du bâtiment qui demande du travail...je pense pas que ta du en côtoyer beaucoup d'immigré pour parler ainsi... tu me parle de cite mais dans les cite il y a pas d'immigré ou de clandestin...les immigrés et clandestin dorment dans des squat ou foyer en général.. dans les cite ce dont des français d'origine étrangère sûrement mais des français... Et l'immigration nest pas le mal de ce pays ni la cause de méfaits... discuté un peu avec les anciens... et demande aux centenaire autour de toi si tu en connais comment était marseille dans les années 50 ou 30... aujourdui a côté de l'époque cest de la gnognotte.. des règlement de compte a l'époque des zampa guerini c'était pas 30 par ans quil y en avait ... mais 30 par mois... je pense que ce qui te gêne surtout cest la différence et encore une histoire de religion a la con

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading