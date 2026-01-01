OL : Martin Satriano finalement vendu à Valence ?

Avec la signature d'Endrick, le poste de Martin Satriano est d'autant plus en danger que ce dernier n'a pas réellement apporté grand chose depuis sa signature à Lyon. Même s'il a la confiance de Paulo Fonseca, l'avant-centre pourrait bouger.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais dans les ultimes instants du mercato d'été, Martin Satriano pourrait quitter l'OL dès le début du mercato d'hiver. Il est vrai que le joueur prêté par le RC Lens avait la lourde tâche de faire oublier Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, ce qui n'était pas simple. Mais avec le recrutement d'Endrick, qui a obtenu des garanties sur son temps de jeu, l'attaquant uruguayen a bien compris que la suite de la saison risque d'être terrible pour lui. Alors l'idée d'un départ durant ce mois de janvier est de plus en plus évoqué, même si Paulo Fonseca souhaite pouvoir avoir un avant-centre en plus d'Endrick dans son effectif . Cependant, le club de Valence commence à se faire insistant et l'avenir lyonnais de Martin Satriano peut rapidement évoluer.

L'OL attend l'appel de Valence pour Satriano

Également courtisé par Levante, Elche et Gérone, Satriano représente aussi une solution avantageuse sur le plan administratif grâce à son passeport italien, qui lui permet d'éviter d'occuper un poste réservé aux joueurs non-UE. Un détail important, car Valence cherche à éviter de nouvelles négociations interminables », précise notre confrère. Carlos Corberan, l'entraîneur du club espagnol, souhaite recruter un avant-centre dès ce mercato d'hiver. Si plusieurs pistes ont été étudiées, notamment le retour d'Umar Sadiq, reparti à la Real Sociedad après six mois passés à Valence, c'est désormais Martin Satriano qui est la priorité numéro 1 du club de Liga . Pierpaolo Matrone, journaliste italien spécialiste du mercato, confirme que l'attaquant de l'Olympique Lyonnais pourrait rapidement changer de club. «», précise notre confrère.

Pour l'instant, et sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Martin Satriano a marqué trois buts (2 en Ligue 2 et 1 en Europa League). Un bilan très maigre pour le buteur en chef d'une formation comme l'OL, qui a connu des tueurs comme Alexandre Lacazette et Georges Mikautadz. A voir si Paulo Fonseca donnera son feu vert pour une telle opération qui ferait d'Endrick l'unique buteur lyonnais.