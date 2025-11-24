L’OL prend un énorme risque et l’assume

L'OL a tenu bon défensivement contre Auxerre, mais à quel prix ? Le club rhodanien a essayé d'épargner Clinton Mata, mais n'est pas certain d'avoir accompli sa mission.

L’Olympique Lyonnais a au moins retrouvé sa solidité défensive ce dimanche à Auxerre. Certes, face à la lanterne rouge en cruelle manque de confiance, mais les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas encaissé de but, retrouvant notamment un grand Dominik Greif. Si l’OL a eu très chaud avec un but refusé pour Auxerre et un pénalty repoussé par le gardien slovaque, l’idée est de retrouver ce qui faisait la force des Lyonnais en début de saison, et qui a permis de tutoyer les premières places au mois de septembre.

Pour cela, une charnière forte est nécessaire mais l’OL n’a pu compter que sur deux éléments solides à ce poste depuis le début de la saison : Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Ces deux joueurs ont souvent enchainé avec les matchs internationaux, même si, amoindri, l’Angolais a été laissé au repos à Lyon la semaine dernière. Mais cela ne l’a pas empêché de jouer diminué, jusqu’à sortir en seconde période.

Et les nouvelles du staff ne sont pas bonnes, laissant entendre que Mata pourrait déjà manquer le match de Coupe d’Europe de jeudi contre Tel-Aviv malgré les précautions prises. « Clinton a commencé le match un peu diminué, comme on s'en doutait depuis deux jours. Il a fait l'effort pour être là, présent. Un vrai capitaine qui a montré l'exemple aux autres. Mais on savait qu'il allait avoir une limite dans son temps de jeu sur le terrain. Mais au niveau clinique, on ne sait pas trop où il en est actuellement. On attend d'avoir des indications médicales pour savoir avec précision ce qu'il s'est passé », a livré Jorge Maciel en conférence de presse au sujet de son défenseur central, totalement indispensable depuis le début de la saison.

A voir donc avec l’évolution des prochains jours, mais l’OL a pris un risque calculé pour essayer de relancer la machine contre Auxerre. Si cela a payé sur le plan défensif, il faudra faire attention à ne pas « casser » Mata pour la suite de la saison.