L’OL prend un énorme risque et l’assume

OL24 nov. , 9:20
parGuillaume Conte
L'OL a tenu bon défensivement contre Auxerre, mais à quel prix ? Le club rhodanien a essayé d'épargner Clinton Mata, mais n'est pas certain d'avoir accompli sa mission.
L’Olympique Lyonnais a au moins retrouvé sa solidité défensive ce dimanche à Auxerre. Certes, face à la lanterne rouge en cruelle manque de confiance, mais les joueurs de Paulo Fonseca n’ont pas encaissé de but, retrouvant notamment un grand Dominik Greif. Si l’OL a eu très chaud avec un but refusé pour Auxerre et un pénalty repoussé par le gardien slovaque, l’idée est de retrouver ce qui faisait la force des Lyonnais en début de saison, et qui a permis de tutoyer les premières places au mois de septembre.
Pour cela, une charnière forte est nécessaire mais l’OL n’a pu compter que sur deux éléments solides à ce poste depuis le début de la saison : Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Ces deux joueurs ont souvent enchainé avec les matchs internationaux, même si, amoindri, l’Angolais a été laissé au repos à Lyon la semaine dernière. Mais cela ne l’a pas empêché de jouer diminué, jusqu’à sortir en seconde période.
Et les nouvelles du staff ne sont pas bonnes, laissant entendre que Mata pourrait déjà manquer le match de Coupe d’Europe de jeudi contre Tel-Aviv malgré les précautions prises. « Clinton a commencé le match un peu diminué, comme on s'en doutait depuis deux jours. Il a fait l'effort pour être là, présent. Un vrai capitaine qui a montré l'exemple aux autres. Mais on savait qu'il allait avoir une limite dans son temps de jeu sur le terrain. Mais au niveau clinique, on ne sait pas trop où il en est actuellement. On attend d'avoir des indications médicales pour savoir avec précision ce qu'il s'est passé », a livré Jorge Maciel en conférence de presse au sujet de son défenseur central, totalement indispensable depuis le début de la saison. 
A voir donc avec l’évolution des prochains jours, mais l’OL a pris un risque calculé pour essayer de relancer la machine contre Auxerre. Si cela a payé sur le plan défensif, il faudra faire attention à ne pas « casser » Mata pour la suite de la saison.  

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

