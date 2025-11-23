Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face à Auxerre. Martin Satriano est encore une fois resté muet.

L' OL est à l'arrêt ces dernières semaines en Ligue 1. Ce dimanche en Ligue 1, les hommes de Paulo Fonseca étaient en déplacement du côté d'Auxerre, lanterne rouge du championnat. Les Gones peuvent s'estimer heureux du point pris en Bourgogne au vu du scénario du match. Aligné au coup d'envoi, Martin Satriano n'aura pas réussi à faire la différence. L'attaquant inquiète par son rendement, alors qu'il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis son arrivée du côté de l'Olympique Lyonnais.

Satriano, ce n'est toujours pas ça

Au sortir du triste match nul à Auxerre, l'Uruguayen de 24 ans a donné quelques mots à la presse. Et il promet de redoubler d'efforts pour marquer avec l'OL : « C’était un match difficile, on le savait. Il faut s’améliorer pour le prochain match et jouer dès les premières minutes à fond. Ce match nul est juste. On fait des matchs incroyables contre Paris et Strasbourg, et contre des équipes comme Auxerre, on n’arrive pas à jouer de la même manière. Il faut réfléchir à ça et le changer. Tous les matchs valent trois points. J’attends ce premier but en Ligue 1, je suis un peu frustré, mais je ne vais pas m’arrêter. Je vais continuer à travailler et ça va arriver ».

Depuis son arrivée à l'OL l'été dernier, Martin Satriano a planté à une seule reprise. C'était en Ligue Europa. Les Gones ont plus que jamais besoin de trouver des valeurs sûres en attaque avec toutes les absences à déplorer. L'ancien de Brest sera suivi de près par les fans et observateurs de l'Olympique Lyonnais, avant un mercato hivernal qui devrait voir l'arrivée d'un crack, en l'occurrence Endrick (Real Madrid).