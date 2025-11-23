OL : Lyon déclare deux pépites intransférables

Le mercato de janvier est attendu avec envie et avec crainte par les supporters lyonnais. L'OL doit se renforcer sans déséquilibrer ses comptes selon le principe un départ pour une arrivée. Certains cadres risquent de partir mais ce ne seront pas Fofana et Morton.

Quelque peu malmené ces dernières semaines, l' Olympique Lyonnais attend le mois de janvier avec impatience. Les Gones commencent à payer leur effectif limité dans les résultats. Ils ont notamment besoin d'un avant-centre performant au plus vite. Endrick est en route avec un prêt sans option d'achat en passe d'être conclu. Lyon serait inspiré de combler d'autres manques mais il faudra d'abord dégraisser. Comme l'avoue publiquement la direction rhodanienne, un départ sera compensé par une arrivée et vise-versa.

Fofana et Morton ne partiront pas en janvier

Les supporters lyonnais tremblent déjà et s'imaginent perdre leurs meilleurs joueurs. Parmi les cadres menacés, Malick Fofana et Tyler Morton possèdent les deux plus grosses valeurs marchandes à l'heure actuelle. Les deux jeunes hommes ont d'ailleurs la cote au mercato. Le Belge est suivi aux quatre coins de l'Europe. L'ancien milieu de Liverpool est lui dans le viseur de Crystal Palace qui pourrait rapidement investir 20 millions d'euros sur lui. Une somme difficile à refuser pour l'OL. Pourtant, David Gluzman estime qu'il est impossible de voir partir Morton ainsi que Fofana en janvier.

Interrogé par le média But Football club, le chroniqueur de l'After Foot juge que ce n'est pas le bon moment pour réaliser ces deux transferts. « Fofana de toute façon, il partira l’été prochain et c’est pas le bon timing (en janvier). Il est blessé. En hiver, tu ne pourras pas en tirer le maximum. Il n’a pas fait en plus un début de saison brillant, il n’est pas au maximum de sa valeur. Morton, c’est bien trop tôt. Il aura forcément l’année prochaine un marché en Premier League vu les performances qu’il a sorties et son statut d’ancien capitaine des Espoirs anglais. Le timing n’est pas forcément adéquat non plus », a t-il expliqué. Si l'OL veut jouer l'Europe la saison prochaine, garder les deux joueurs paraît de toute façon indispensable.