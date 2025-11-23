ICONSPORT_272612_0064

OL : Lyon déclare deux pépites intransférables

OL23 nov. , 12:40
parMehdi Lunay
Le mercato de janvier est attendu avec envie et avec crainte par les supporters lyonnais. L'OL doit se renforcer sans déséquilibrer ses comptes selon le principe un départ pour une arrivée. Certains cadres risquent de partir mais ce ne seront pas Fofana et Morton.
Quelque peu malmené ces dernières semaines, l'Olympique Lyonnais attend le mois de janvier avec impatience. Les Gones commencent à payer leur effectif limité dans les résultats. Ils ont notamment besoin d'un avant-centre performant au plus vite. Endrick est en route avec un prêt sans option d'achat en passe d'être conclu. Lyon serait inspiré de combler d'autres manques mais il faudra d'abord dégraisser. Comme l'avoue publiquement la direction rhodanienne, un départ sera compensé par une arrivée et vise-versa.

Fofana et Morton ne partiront pas en janvier

Les supporters lyonnais tremblent déjà et s'imaginent perdre leurs meilleurs joueurs. Parmi les cadres menacés, Malick Fofana et Tyler Morton possèdent les deux plus grosses valeurs marchandes à l'heure actuelle. Les deux jeunes hommes ont d'ailleurs la cote au mercato. Le Belge est suivi aux quatre coins de l'Europe. L'ancien milieu de Liverpool est lui dans le viseur de Crystal Palace qui pourrait rapidement investir 20 millions d'euros sur lui. Une somme difficile à refuser pour l'OL. Pourtant, David Gluzman estime qu'il est impossible de voir partir Morton ainsi que Fofana en janvier.
Interrogé par le média But Football club, le chroniqueur de l'After Foot juge que ce n'est pas le bon moment pour réaliser ces deux transferts. « Fofana de toute façon, il partira l’été prochain et c’est pas le bon timing (en janvier). Il est blessé. En hiver, tu ne pourras pas en tirer le maximum. Il n’a pas fait en plus un début de saison brillant, il n’est pas au maximum de sa valeur. Morton, c’est bien trop tôt. Il aura forcément l’année prochaine un marché en Premier League vu les performances qu’il a sorties et son statut d’ancien capitaine des Espoirs anglais. Le timing n’est pas forcément adéquat non plus », a t-il expliqué. Si l'OL veut jouer l'Europe la saison prochaine, garder les deux joueurs paraît de toute façon indispensable.
Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

