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L'OL porte plainte, Textor a dépassé les bornes

OL08 juin , 20:08
parCorentin Facy
7
L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi par l’intermédiaire d’Eagle Football Groupe avoir déposé une plainte pénale contre l’ancienne direction incarnée par John Textor pour « une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise ».
Même s’il n’est plus aux commandes de l’Olympique Lyonnais depuis un an, et son éviction au profit de Michele Kang, John Textor reste -malheureusement- un personnage central de l’actualité du club rhodanien.
Cela ne va pas aller en diminuant puisque ce lundi, Eagle Football Groupe, l’entité qui détient et qui gère l’OL, a officiellement déposé une plainte pénale contre « personnes non dénommées auprès du Procureur de la République de Lyon, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus de biens sociaux, abus de biens sociaux aggravé et complicité de ces deux délits, présentation et publication de comptes infidèles, ainsi que de diffusion d’informations trompeuses sur le marché », souligne Eagle Football Groupe dans son communiqué.
Michele Kang et ses équipes s’appuient sur les conclusions d’un rapport d’enquête interne commandée par la nouvelle direction de l’OL il y a six mois auprès d’un cabinat d’avocats externes et remis au board lyonnais il y a quelques jours. Les agissements de John Textor au sein de l’OL sont pointés du doigt dans cette plainte, bien qu’Eagle Football Groupe ait pris le soin de ne pas nommer expressément l’Américain.
« Ce rapport analyse un certain nombre d’opérations menées entre mai 2023 et juin 2025 sous la précédente direction de l’OL. Il conclut à une désorganisation délibérée des activités de l’entreprise, avec une opacité systématique dans la gestion financière. Le rapport met également en évidence des flux financiers de plusieurs centaines de millions d’euros qui semblent avoir été effectués sans justification économique, de surcroît dans un contexte marqué par de graves problèmes de trésorerie et des retards dans le paiement des cotisations sociales » écrit par ailleurs le communiqué officiel d’Eagle Football Groupe. John Textor n’a donc pas terminé de faire parler de lui à l’OL, qui entend bien se venger auprès de l’homme d’affaires américain en justice.

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