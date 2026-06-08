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Tomas Bobcek

L’OL fait une trouvaille en Pologne, Monaco s’en mêle

OL08 juin , 16:00
parEric Bethsy
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Confronté à des départs en pointe, l’Olympique Lyonnais étudie la piste menant à Tomas Bobcek en Pologne. Mais le club rhodanien n’est pas seul sur ce dossier. L’AS Monaco et des formations à l’étranger s’intéressent également à l’attaquant du Lechia Gdansk.
Très inspirés l’été dernier, les recruteurs de l’Olympique Lyonnais devront récidiver. La cellule de recrutement sera de nouveau chargée de dénicher des talents peu onéreux et avec des profils qui correspondent aux attentes de l’entraîneur Paulo Fonseca. Le Portugais, dont l’effectif risque de subir des départs majeurs pour des raisons financières, attendra notamment du renfort en pointe.
Le Real Madrid ne devrait pas prolonger le prêt du Brésilien Endrick, tandis que le club rhodanien lutte pour convaincre l’Olympiakos de lui céder Roman Yaremchuk pour moins de 5 millions d’euros. Le quatrième de Ligue 1 s’est donc lancé en quête d’un nouvel avant-centre et s’intéresse à Tomas Bobcek (24 ans). La piste menant à l’attaquant du Lechia Gdansk, déjà évoquée le mois dernier, est effectivement confirmée par le quotidien Türkiye. L’Olympique Lyonnais a bien flashé sur l’international slovaque (2 sélections) qui sort d’une saison à 20 buts et 6 passes décisives dans le championnat polonais. De quoi attirer l’attention des dirigeants rhodaniens, pas du tout refroidis par sa valeur estimée à 8 millions d’euros.

De la concurrence pour l'OL

Le problème pour Lyon, c’est que la cote de Tomas Bobcek ne cesse de grimper. En Turquie, Trabzonspor a fait de lui sa priorité, pendant que quatre clubs allemands, dont le Werder Brême et Hambourg, sont également sur le coup. Enfin, la source ajoute l’AS Monaco parmi les admirateurs de l’attaquant sous contrat jusqu’en 2030. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais dans la mesure où le club de la Principauté, certes privé de Ligue des Champions la saison prochaine, a d’autres avantages à présenter, notamment en ce qui concerne l’aspect financier.
T. Bobček

T. Bobček

SlovakiaSlovaquie Âge 24 Attaquant

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4
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603418610534013
5
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6
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7
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18
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