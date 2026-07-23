Mastantuono à l'OM, ça chauffe

Mastantuono à l'OM, ça chauffe

OM23 juil. , 19:00
parGuillaume Conte
9
Ajouter comme source préférée sur Google
Avec des moyens financiers très limités, l'OM rêve de faire un joli coup pour zéro euro en faisant venir Franco Mastantuono, qui va quitter le Real Madrid.
Annoncé comme le futur grand milieu de terrain offensif du football mondial il y a un an de cela, Franco Mastantuono avait donné son accord au PSG avant de filer au Real Madrid. Un choix qui avait surpris mais l’attractivité du géant espagnol n’est plus à prouver. Un an après, le milieu offensif ou ailier selon les besoins, n’a pas réussi à s’imposer à la Maison Blanche malgré les 45 millions d’euros investis pour le faire venir de River Plate.
Après avoir passé la plus grande partie de la saison sur le banc de touche, Mastantuono a reçu le feu vert de José Mourinho pour aller voir ailleurs sous la forme d’un prêt. L’entraineur portugais ne compte pas sur lui pour la saison qui va bientôt débuter, a souligné la radio espagnole COPE.
Il reste désormais à lui trouver un point de chute, et le média ibérique évoque plusieurs destinations possibles. Le voir changer d’air et quitter la Liga intéresse les dirigeants madrilènes, qui savent que des joueurs comme Nico Paz ou Endrick ont pris leur envol loin du championnat espagnol. L’OM, qui s’est renseigné au début de l’été sur son cas, apparait dès lors comme un choix possible. Un joueur qui viendrait sans indemnité de transfert et sans option d’achat, mais qui pourrait rendre service pour une saison, avec du temps de jeu quasiment garanti puisqu’il évolue principalement au poste de meneur du jeu où Hamed Traoré est parti, ou bien au poste d’ailier droit où Mason Greenwood a fait ses valises.
Il reste à savoir si Stéphane Richard et l’OM vont aller au bout de cette piste, et tenter leur chance même si le salaire de l’Argentin n’est pas anodin. Mais il va bien falloir recruter un jour pour Marseille, et une telle opportunité ne se représentera pas tous les jours.
Articles Recommandés
Psg Un Joueur Secoue Luis Campos
PSG

PSG : Un joueur secoue Luis Campos

Cdm 2026 Neymar Cr7 Et Un Joueur Du Psg Dans Les Plus Grosses Deceptions
Mondial 2026

CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions

Rennes Va Enchainer Les Gros Transferts
Rennes

Rennes va enchainer les gros transferts

Mondial 2026 Balogun Et Des Paris Bizarres La Fifa Alertee
Mondial 2026

Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée

Fil Info

23 juil. , 21:00
PSG : Un joueur secoue Luis Campos
23 juil. , 20:30
CdM 2026 : Neymar, CR7 et un joueur du PSG dans les plus grosses déceptions
23 juil. , 20:00
Rennes va enchainer les gros transferts
23 juil. , 19:30
Mondial 2026 : Balogun et des paris bizarres, la FIFA alertée
23 juil. , 18:44
Patrick Vieira favori pour entrainer le Sénégal
23 juil. , 18:33
Officiel : L’éternel Modric prolonge au Milan AC
23 juil. , 18:30
PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui
23 juil. , 18:00
Tel, Endrick, Openda et Kalimuendo, le carré d’as qui fait saliver l’OL
23 juil. , 17:30
Zéro arrivée à l'OM, ce départ va tout débloquer

Derniers commentaires

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Ah... ça fait très longtemps que l'ASSE ne fait plus d'ombre à personne. 😆

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Tu restera encore et encore dans l ombre de st Étienne !

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

Aucun pouvoir décisionnaire ? Je te rappelle que Nasser représente l'EFC en tant que son Président auprès de l'UEFA et de la FIFA. Tu as déjà oublié ? Mdr

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

En 2011 le PSG etait 4eme de L1, mais venir bomber le torse sur cette période alors que vous n avez rien gagner en plus de 17ans, que vous n êtes sorti des poules de LDC qu une seule fois en 2012 et que vous avez meme frôle la relegation sportive en 2000 et administrative en 2001 ça c est comique ... Alors que le PSG meme moribond, lui ramenait des trophees tout les deux ans, tu sais la Coupe de France que vous n avez pas gagné depuis près de 40ans.

PSG : Six Ligues des Champions d'ici 2030, Luis Enrique dit oui

La misère qui se fout de la charité. Nasser... tu te souviens ? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading