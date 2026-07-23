Mastantuono à l'OM, ça chauffe

Avec des moyens financiers très limités, l'OM rêve de faire un joli coup pour zéro euro en faisant venir Franco Mastantuono, qui va quitter le Real Madrid.

Annoncé comme le futur grand milieu de terrain offensif du football mondial il y a un an de cela, Franco Mastantuono avait donné son accord au PSG avant de filer au Real Madrid. Un choix qui avait surpris mais l’attractivité du géant espagnol n’est plus à prouver. Un an après, le milieu offensif ou ailier selon les besoins, n’a pas réussi à s’imposer à la Maison Blanche malgré les 45 millions d’euros investis pour le faire venir de River Plate.

Après avoir passé la plus grande partie de la saison sur le banc de touche, Mastantuono a reçu le feu vert de José Mourinho pour aller voir ailleurs sous la forme d’un prêt. L’entraineur portugais ne compte pas sur lui pour la saison qui va bientôt débuter, a souligné la radio espagnole COPE.

Il reste désormais à lui trouver un point de chute, et le média ibérique évoque plusieurs destinations possibles. Le voir changer d’air et quitter la Liga intéresse les dirigeants madrilènes, qui savent que des joueurs comme Nico Paz ou Endrick ont pris leur envol loin du championnat espagnol. L’OM , qui s’est renseigné au début de l’été sur son cas, apparait dès lors comme un choix possible. Un joueur qui viendrait sans indemnité de transfert et sans option d’achat, mais qui pourrait rendre service pour une saison, avec du temps de jeu quasiment garanti puisqu’il évolue principalement au poste de meneur du jeu où Hamed Traoré est parti, ou bien au poste d’ailier droit où Mason Greenwood a fait ses valises.

Il reste à savoir si Stéphane Richard et l’OM vont aller au bout de cette piste, et tenter leur chance même si le salaire de l’Argentin n’est pas anodin. Mais il va bien falloir recruter un jour pour Marseille, et une telle opportunité ne se représentera pas tous les jours.