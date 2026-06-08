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L'OL fait signer un contrat pro à défenseur Made in Lyon

OL08 juin , 18:30
parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Melvyn Otobo, né et formé à Lyon. Ce dernier est désormais lié jusqu'en 2028 avec l'OL.
« L’Olympique Lyonnais informe de la signature du 1er contrat professionnel de son défenseur central Melvyn Otobo. Âgé de 18 ans, Melvyn Otobo sort d'une saison complète avec 23 matches disputés au sein des catégories U19 et National 3 (10 apparitions). Le défenseur central, arrivé au club en 2020, est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Après Rémi Himbert et Angel Garcia, Melvyn Otobo est le 3ème joueur de la génération 2008 à signer professionnel avec le club », rappelle le club rhodanien dans un communiqué.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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