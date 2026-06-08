L'OL fait signer un contrat pro à défenseur Made in Lyon

L'Olympique Lyonnais a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Melvyn Otobo, né et formé à Lyon. Ce dernier est désormais lié jusqu'en 2028 avec l'OL.

« L’Olympique Lyonnais informe de la signature du 1er contrat professionnel de son défenseur central Melvyn Otobo. Âgé de 18 ans, Melvyn Otobo sort d'une saison complète avec 23 matches disputés au sein des catégories U19 et National 3 (10 apparitions). Le défenseur central, arrivé au club en 2020, est désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Après Rémi Himbert et Angel Garcia, Melvyn Otobo est le 3ème joueur de la génération 2008 à signer professionnel avec le club », rappelle le club rhodanien dans un communiqué.