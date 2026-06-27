L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

L'OL a grandement besoin de rentrées d'argent cet été. Une bonne nouvelle pourrait venir d'Angleterre avec le possible départ de Bruno Guimarães de Newcastle.

L'Olympique Lyonnais n'est pas encore totalement tiré d'affaire sur le plan financier et devra une nouvelle fois faire preuve de prudence durant ce mercato estival. Toutes les rentrées d'argent seront les bienvenues. La direction rhodanienne aura fort à faire pour gérer les arrivées comme les départs, alors que plusieurs mouvements sont déjà annoncés. Et pendant que l' OL se concentre sur son recrutement, une excellente nouvelle pourrait arriver d'Angleterre avec un éventuel transfert de Bruno Guimarães à Arsenal.

L'OL se frotte les mains avec Guimarães

Selon les dires de Zack Nani, lors du départ du milieu brésilien à Newcastle en 2022 pour 53,5 millions d'euros, dont 8 millions de bonus, l'OL avait négocié une clause lui garantissant 20 % de la plus-value réalisée sur une future revente. Au vu des montants évoqués pour un transfert vers Arsenal, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient ainsi récupérer entre 5 et 10 millions d'euros. Une manne financière qui tomberait à point nommé pour les finances lyonnaises.

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En parallèle, l'OL devra non seulement équilibrer ses comptes, mais aussi rester compétitif en recrutant des joueurs capables d'apporter une réelle plus-value au projet de Paulo Fonseca. Si tout se déroule comme prévu, les Gones disputeront la prochaine Ligue des champions. L'entraîneur portugais souhaite disposer d'un effectif suffisamment dense et compétitif pour lutter sur tous les tableaux. La direction lyonnaise est donc plus que jamais sous pression afin de consolider l'avenir du club et lui permettre de retrouver durablement les sommets.

L'été promet d'être long à Lyon et pas mal de mouvements sont encore prévus dans le Rhône. Il ne faudra pas se tromper afin de permettre à l'OL de lutter pour jouer les premiers rôles.