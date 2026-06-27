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L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

OL27 juin , 13:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL a grandement besoin de rentrées d'argent cet été. Une bonne nouvelle pourrait venir d'Angleterre avec le possible départ de Bruno Guimarães de Newcastle.
L'Olympique Lyonnais n'est pas encore totalement tiré d'affaire sur le plan financier et devra une nouvelle fois faire preuve de prudence durant ce mercato estival. Toutes les rentrées d'argent seront les bienvenues. La direction rhodanienne aura fort à faire pour gérer les arrivées comme les départs, alors que plusieurs mouvements sont déjà annoncés. Et pendant que l'OL se concentre sur son recrutement, une excellente nouvelle pourrait arriver d'Angleterre avec un éventuel transfert de Bruno Guimarães à Arsenal.

L'OL se frotte les mains avec Guimarães

Selon les dires de Zack Nani, lors du départ du milieu brésilien à Newcastle en 2022 pour 53,5 millions d'euros, dont 8 millions de bonus, l'OL avait négocié une clause lui garantissant 20 % de la plus-value réalisée sur une future revente. Au vu des montants évoqués pour un transfert vers Arsenal, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient ainsi récupérer entre 5 et 10 millions d'euros. Une manne financière qui tomberait à point nommé pour les finances lyonnaises.

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En parallèle, l'OL devra non seulement équilibrer ses comptes, mais aussi rester compétitif en recrutant des joueurs capables d'apporter une réelle plus-value au projet de Paulo Fonseca. Si tout se déroule comme prévu, les Gones disputeront la prochaine Ligue des champions. L'entraîneur portugais souhaite disposer d'un effectif suffisamment dense et compétitif pour lutter sur tous les tableaux. La direction lyonnaise est donc plus que jamais sous pression afin de consolider l'avenir du club et lui permettre de retrouver durablement les sommets.
L'été promet d'être long à Lyon et pas mal de mouvements sont encore prévus dans le Rhône. Il ne faudra pas se tromper afin de permettre à l'OL de lutter pour jouer les premiers rôles.
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Derniers commentaires

L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Très mal acheté justement. En effet 65 et pas 80 comme annoncé dans les négociations. Vendu au delà de la valeur du joueur (30), ce qui fait perdre seulement quelques ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

L’OL peut toucher un jackpot surprise venu d'Angleterre

Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
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11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
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