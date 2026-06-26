OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

OL26 juin , 18:02
parGuillaume Conte
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L'OL est enfin fixé pour son passage devant la DNCG, effectué mardi mais dont le résultat est tombé ce vendredi soir.
Trois jours après son passage devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais avait donné à l’instance tous les documents nécessaires pour statuer. Mais avec la reprise du club et de nombreux changements en peu de temps, notamment sur le plan de la structure financière, la DNCG a du étudier de près les éléments de reprise. Et la réponse est tombée ce vendredi soir. Elle n’est pas totalement positive pour l’OL, mais il n’y a pas d’inquiétude pour la saison à venir. La DNCG demande ainsi à Lyon de surveiller sa masse salariale.

L'OL va devoir surveiller sa masse salariale

« Olympique Lyonnais : encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club », a fait savoir le gendarme financier du football français. Cela signifie que la masse salariale ne pourra pas être augmentée par rapport à ce qui est en place actuellement ou dans le nouveau budget de l’OL.
Les dirigeants rhodaniens s’attendaient à cette sanction qui est la moins importante possible pour la DNCG. Les efforts fournis pour améliorer la situation après l’ouragan Textor et les problèmes financiers qui en ont découlé sont pour le moment à conjuguer au passé. Même si l’OL sera limite dans ses acquisitions sans des ventes au préalable, et ne peut pas se permettre de faire gonfler sa masse salariale avec des recrues ambitieuses, même en misant sur les revenus à venir d’une éventuelle place en Ligue des Champions. Mais l’OL n’avait de toute façon pas l’intention de faire des folies, et prévoyait un mercato basé sur deux belles ventes pour permettre à Paulo Fonseca de renforcer son effectif.
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Derniers commentaires

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

On nous annonçais la catastrophe dumoins pour certains qui se croient toujours bien informés Mdr

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Je suis en train de suivre la conf. On a une chance INCROYABLE d'avoir Michèle Kang et Gerlinger. Elle nous sauve clairement, c'est le mot, et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi elle se met dans une telle galère, il va falloir lui ériger une statue si ça continue. Sans elle, on était morts (re). Elle croit vraiment au projet, et on sait qu'elle est compétente, en plus épaulée par Gerlinger et ses 18 ans au Bayern. On dirait qu'elle en fait une affaire personnelle, alors qu'elle n'a aucune attache émotionnelle à l'OL a priori. Le miracle pour l'OL, c'est elle. Merci Madame Kang, mille fois, allez l'OL!!!

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Donc au final 3 clubs surveillés OM, OL et Monaco

McCourt a payé, la DNCG sanctionne quand même l'OM

Merci Pablo !!!

OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

Bé comme l'année dernière en somme... PS : c'est quoi cette page blanche qui est revenue ??

Ol La Dncg A Tranche Une Petite Sanction Pour Lyon

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
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3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
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Paris Saint Germain
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9
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