OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

L'OL est enfin fixé pour son passage devant la DNCG, effectué mardi mais dont le résultat est tombé ce vendredi soir.

Trois jours après son passage devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais avait donné à l’instance tous les documents nécessaires pour statuer. Mais avec la reprise du club et de nombreux changements en peu de temps, notamment sur le plan de la structure financière, la DNCG a du étudier de près les éléments de reprise. Et la réponse est tombée ce vendredi soir. Elle n’est pas totalement positive pour l’OL, mais il n’y a pas d’inquiétude pour la saison à venir. La DNCG demande ainsi à Lyon de surveiller sa masse salariale.

L'OL va devoir surveiller sa masse salariale

« Olympique Lyonnais : encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club », a fait savoir le gendarme financier du football français. Cela signifie que la masse salariale ne pourra pas être augmentée par rapport à ce qui est en place actuellement ou dans le nouveau budget de l’OL.

Les dirigeants rhodaniens s’attendaient à cette sanction qui est la moins importante possible pour la DNCG. Les efforts fournis pour améliorer la situation après l’ouragan Textor et les problèmes financiers qui en ont découlé sont pour le moment à conjuguer au passé. Même si l’OL sera limite dans ses acquisitions sans des ventes au préalable, et ne peut pas se permettre de faire gonfler sa masse salariale avec des recrues ambitieuses, même en misant sur les revenus à venir d’une éventuelle place en Ligue des Champions. Mais l’OL n’avait de toute façon pas l’intention de faire des folies, et prévoyait un mercato basé sur deux belles ventes pour permettre à Paulo Fonseca de renforcer son effectif.