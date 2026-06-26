OL : La DNCG a tranché, une petite sanction pour Lyon

On nous annonçais la catastrophe dumoins pour certains qui se croient toujours bien informés Mdr
Je suis en train de suivre la conf. On a une chance INCROYABLE d'avoir Michèle Kang et Gerlinger. Elle nous sauve clairement, c'est le mot, et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi elle se met dans une telle galère, il va falloir lui ériger une statue si ça continue. Sans elle, on était morts (re). Elle croit vraiment au projet, et on sait qu'elle est compétente, en plus épaulée par Gerlinger et ses 18 ans au Bayern. On dirait qu'elle en fait une affaire personnelle, alors qu'elle n'a aucune attache émotionnelle à l'OL a priori. Le miracle pour l'OL, c'est elle. Merci Madame Kang, mille fois, allez l'OL!!!
Donc au final 3 clubs surveillés OM, OL et Monaco
Merci Pablo !!!
Bé comme l'année dernière en somme... PS : c'est quoi cette page blanche qui est revenue ??
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Vous sentez ? 👃 Ça sent bon la reprise ! 🔴🔵🤩