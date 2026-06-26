Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l'OL
Matthieu Louis-Jean

L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif

OL26 juin , 20:30
parEric Bethsy
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Après la confirmation du rachat par Michele Kang, l’Olympique Lyonnais a annoncé la nomination d’un directeur sportif. Il s’agit de Matthieu Louis-Jean qui occupait déjà ce rôle de manière officieuse.
Les nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, après le verdict rendu par la DNCG, le club rhodanien a tenu une conférence de presse. La femme d’affaires américaine Michele Kang en a profité pour confirmer son statut d’actionnaire majoritaire. Puis son directeur général Michael Gerlinger a annoncé un autre changement important dans l’organigramme. Il concerne cette fois le directeur technique Matthieu Louis-Jean qui devient officiellement le nouveau directeur sportif.

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« On vient de discuter sur l’état d’esprit collectif, sur ce qu’on a fait l’année dernière… La personne qui est au centre de ce travail, qui est un exemple pour un travail d’équipe, qui est un exemple pour un état d’esprit positif et qui est un ami, c’est Matthieu Louis-Jean, a encensé l’Allemand. Et on voudrait annoncer aujourd’hui qu’on est très contents d’avoir un accord avec Matthieu qui reste avec nous comme directeur sportif à partir du 1er juillet. On est très, très fiers du travail qu’il a accompli l’année dernière et j’espère qu’il va rester encore très longtemps avec nous comme directeur sportif. Merci Matthieu ! »
Elogieux envers son collaborateur, Michael Gerlinger a ensuite expliqué le changement de poste de Matthieu Louis-Jean. « Nous n'avions pas de directeur sportif, mais c'était lié à la situation de l'OL, qui était au sein d'une multipropriété. Donc il y avait une gouvernance centrale. Matthieu gérait Lyon comme directeur technique, mais il s'impliquait aussi dans les autres clubs. Désormais, nous avons changé la structure », a détaillé le directeur général, même si l’ex-directeur du recrutement, qui travaille à l’Olympique Lyonnais depuis trois ans, tenait déjà plus ou moins le rôle de DS.
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Derniers commentaires

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Il est en train de bien rattrapper Messi et CR7... alors qu'il n'a que 27 ans. Ta connaissance du Football est vraiment nulle ! ^^

Michele Kang confirme avoir racheté l’OL

Les pleureuses Sardines du sud toujours présentes sur les infos lyonnaises, pour baver de jalousie.

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Ça fait 2 mois qu’il fait surtout des grigris inutiles et même préjudiciables au collectif, tout l’inverse de Baracacolac… 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

MERCI

Norvège-France : Les compos (21h sur M6 et beIN Sports 1)

Sortir ousmane qui fait une masterclass et laisser l'autre melon... ca me dépasse ! Inversez les roles et la starlette aurait fait un caca nerveux car il aurait voulu mettre un 4eme et marquer les esprit tellement c'est l'égoisme a l'état pur, ce joueur me dégoute tellement !

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

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