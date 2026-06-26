L’OL change tout et nomme un nouveau directeur sportif

Il est en train de bien rattrapper Messi et CR7... alors qu'il n'a que 27 ans. Ta connaissance du Football est vraiment nulle ! ^^
Les pleureuses Sardines du sud toujours présentes sur les infos lyonnaises, pour baver de jalousie.
Ça fait 2 mois qu’il fait surtout des grigris inutiles et même préjudiciables au collectif, tout l’inverse de Baracacolac… 😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
MERCI
Sortir ousmane qui fait une masterclass et laisser l'autre melon... ca me dépasse ! Inversez les roles et la starlette aurait fait un caca nerveux car il aurait voulu mettre un 4eme et marquer les esprit tellement c'est l'égoisme a l'état pur, ce joueur me dégoute tellement !
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Michele Kang est désormais officiellement la nouvelle propriétaire de l'OL et nomme Matthieu Louis-Jean directeur sportif 🔴🔵