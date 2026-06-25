L'OL paie 2,5 ME pour le joueur idéal en Argentine

A la recherche de jeunes joueurs prometteurs à moindre coût, Matthieu Louis-Jean a peut-être déniché le deal parfait en Argentine. L’OL fait partie des clubs très intéressés par Mateo Del Blanco.

L’Olympique Lyonnais ayant passé avec succès l’obstacle de la DNCG cette semaine, le mercato devrait connaître un vrai coup d’accélérateur dans les jours qui viennent. Le club rhodanien souhaite officialiser au plus vite les signatures de Mads Bidstrup ou encore de Julien Duranville. Matthieu Louis-Jean ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Le directeur technique de l’OL continue de chercher des bonnes opportunités à moindre coût avec des éléments prometteurs, comme il a réussi à le faire la saison dernière avec Afonso Moreira ou encore Tyler Morton.

L’une de ses cibles se situe en Argentine. Selon les informations du média local El Litoral, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs les plus intéressés par Mateo Del Blanco. Le jeune Argentin de 22 ans, capable de jouer latéral gauche et milieu gauche, dispose d’une clause libératoire légèrement inférieure à 2,5 millions d’euros. Il ne s’est pas entraîné mercredi à l’occasion de la reprise de l’entraînement de son club de Santa Fe, ce qui confirme que son départ est imminent. La Ligue 1 est cité par le média comme le championnat dans lequel Del Blanco va atterrir dans les tous prochains jours.

L'OL en bataille avec Strasbourg

Trois clubs sont évoqués : Strasbourg, en pole sur le dossier mais aussi l’Olympique Lyonnais et Toulouse, qui suivent l’évolution de Mateo Del Blanco depuis plusieurs semaines. Avec le départ potentiel d’Abner, capable de jouer latéral ou milieu de terrain, l’OL espère recruter un joueur polyvalent pour remplacer le Brésilien, couteau suisse de Paulo Fonseca en 2025-2026. L’heureux élu pourrait donc être Matéo Del Blanco, lequel serait en concurrence avec Nicolas Tagliafico pour le poste de latéral gauche et avec Malick Fofana pour le poste d’ailier gauche. Reste maintenant à voir si Lyon parviendra à griller la concurrence de Strasbourg, toujours très doué pour convaincre les jeunes talents, avec la perspective de rejoindre un jour Chelsea en cas d’explosion totale en Ligue 1.