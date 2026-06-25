L'OL paie 2,5 ME pour le joueur idéal en Argentine
Matthieu Louis-Jean

L'OL paie 2,5 ME pour le joueur idéal en Argentine

OL25 juin , 8:40
parCorentin Facy
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A la recherche de jeunes joueurs prometteurs à moindre coût, Matthieu Louis-Jean a peut-être déniché le deal parfait en Argentine. L’OL fait partie des clubs très intéressés par Mateo Del Blanco.
L’Olympique Lyonnais ayant passé avec succès l’obstacle de la DNCG cette semaine, le mercato devrait connaître un vrai coup d’accélérateur dans les jours qui viennent. Le club rhodanien souhaite officialiser au plus vite les signatures de Mads Bidstrup ou encore de Julien Duranville. Matthieu Louis-Jean ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Le directeur technique de l’OL continue de chercher des bonnes opportunités à moindre coût avec des éléments prometteurs, comme il a réussi à le faire la saison dernière avec Afonso Moreira ou encore Tyler Morton.
L’une de ses cibles se situe en Argentine. Selon les informations du média local El Litoral, l’Olympique Lyonnais fait partie des clubs les plus intéressés par Mateo Del Blanco. Le jeune Argentin de 22 ans, capable de jouer latéral gauche et milieu gauche, dispose d’une clause libératoire légèrement inférieure à 2,5 millions d’euros. Il ne s’est pas entraîné mercredi à l’occasion de la reprise de l’entraînement de son club de Santa Fe, ce qui confirme que son départ est imminent. La Ligue 1 est cité par le média comme le championnat dans lequel Del Blanco va atterrir dans les tous prochains jours.

L'OL en bataille avec Strasbourg

Trois clubs sont évoqués : Strasbourg, en pole sur le dossier mais aussi l’Olympique Lyonnais et Toulouse, qui suivent l’évolution de Mateo Del Blanco depuis plusieurs semaines. Avec le départ potentiel d’Abner, capable de jouer latéral ou milieu de terrain, l’OL espère recruter un joueur polyvalent pour remplacer le Brésilien, couteau suisse de Paulo Fonseca en 2025-2026. L’heureux élu pourrait donc être Matéo Del Blanco, lequel serait en concurrence avec Nicolas Tagliafico pour le poste de latéral gauche et avec Malick Fofana pour le poste d’ailier gauche. Reste maintenant à voir si Lyon parviendra à griller la concurrence de Strasbourg, toujours très doué pour convaincre les jeunes talents, avec la perspective de rejoindre un jour Chelsea en cas d’explosion totale en Ligue 1.

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Derniers commentaires

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Ça serait formidable. Mais je n'y crois pas du tout.

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

il n'a que 27 ans

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

lol tu te fais tellement honte.... tu finis par le croire. qd tu sors de ton HLM dans ta cité de Seine ST Denis, tu as l impression d etre sur le vieux port ! pas porc hein; ça passe pas dans ton hall d entrée...

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

whaouuuuu cette vanne. t as fais une école ou c est un don?

OM : Mattéo Guendouzi en route pour Marseille ?

Cette blague.......

Om Matteo Guendouzi En Route Pour Marseille

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
O. Lyonnais
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3
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
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11
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