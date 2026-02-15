un appel a zidane la famille de christophe gleizes souhaite la mobilisation du monde du sport iconsport 235127 0276 1 395186

EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane

Equipe de France15 févr. , 10:20
parEric Bethsy
Prête à remplacer Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026, la Fédération Française de Football n’a pas encore nommé son prochain sélectionneur. Au cas où sa candidature n’était pas encore validée, Zinedine Zidane a reçu l’approbation du clan Kylian Mbappé.
Philippe Diallo n’a pas encore trouvé le bon timing. Alors qu’il souhaitait d’abord attendre la fin du Mondial 2026 et du contrat de Didier Deschamps, le président de la Fédération Française de Football envisage d’avancer l’annonce du futur sélectionneur de l’équipe de France. Quoi qu’il en soit, l’identité de l’heureux élu semble déjà connue. Il devrait s’agir de Zinedine Zidane dont la candidature est publiquement validée par le clan Kylian Mbappé.
« Je ne sais pas si c’est le profil idéal mais ce serait très bien, a approuvé Wilfrid Mbappé dans l’émission C à Vous. On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps. Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents. »
Quand ce Monsieur ouvre la porte...
- Wilfrid Mbappé
Sur le plateau de France 5, le père du capitaine des Bleus a également rappelé que son fils avait rencontré Zinedine Zidane lors d’un test au Real Madrid. « Il y a une histoire commune, a-t-il raconté. Kylian, quand il est petit, c’est un joyeux luron, il fait beaucoup de boucan. Quand ce Monsieur ouvre la porte… hop (il mime la bouche fermée), il n’y a plus rien qui sort. » L’ancien entraîneur de la Maison Blanche a le respect du Merengue, mais aussi celui du papa.
« Je l’ai vu autrement, a avoué Wilfrid Mbappé. C’est une vraie belle personne. Certaines personnes, vous ne les connaissez pas, vous les voyez à la télé et quand vous les rencontrez, vous pouvez être déçu. Lui, c’est tout le contraire. » Le CV et la popularité de Zinedine Zidane suffisent probablement à la FFF. Mais ce témoignage vient encore un peu plus crédibiliser sa future nomination.
