Nantes : Le Kita Circus fait sensation en Espagne

Oui mais on s'en fout
Le vrai problème vient de Longoria chaque année il change 30 joueur comment veux tu que l automatisme se crée en recrutant 30 joueur chaque année ? quand tu change trop de joueurs tu construit rien du tout
Lyon était déjà endetté déjà sous Aulas , quand Aulas a vu que ca senté le cramé il c est vite barré en vendant Lyon au premier venu
Ya repousser et arrêter des ballons et ne faire que repousser à chaque fois. Bcp de buts encaissé sont dû au fait qu'ils repoussent des ballons qu'ils auraient très bien pu arrêter. C'est un fait mec.....
C'est la faute de Longoria et benatia qui change trop de joueurs forcément y a aucun automatisme qui se crée
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Al Nantes lo ha destrozado la gestión de los Kita: ▪️Tras perder hoy en Monaco, Les Canaris suman 14 puntos en 22 jornadas, su peor registro en este siglo. El club fue adquirido en 2007 y ha sido una trituradora de entrenadores y de inestabilidad. No existe proyecto, los