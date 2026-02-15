Nantes : Le Kita Circus fait sensation en Espagne

Très critiqué pour sa gestion, Waldemar Kita n’est pas non plus épargné à l’étranger. La presse espagnole s’étonne également de la mauvaise trajectoire du FC Nantes depuis la prise de pouvoir de son propriétaire.

Ça se complique encore un peu plus pour le FC Nantes . Après la défaite à Monaco (3-1) vendredi, l’actuel 17e de Ligue 1 vise simplement une place en barrages. Ses cinq défaites consécutives n’incitent pas à l’optimisme et sa situation fait même parler en Espagne. Le journaliste Andrés Onrubia Ramos a fait le point sur la trajectoire du club depuis l’arrivée du propriétaire Waldemar Kita en 2007. Et le récit n’est vraiment pas flatteur.

« Le club est devenu un broyeur d'entraîneurs et un modèle d'instabilité, a écrit notre confrère du quotidien AS sur X. Il n'y a pas de projet, les joueurs vont et viennent et l'équipe lutte pour le maintien chaque saison, alors qu'au début du siècle c'était l'un des meilleurs clubs du football français. » Pour illustrer la gestion catastrophique de Waldemar Kita et de son fils Franck, directeur général délégué, le journaliste revient notamment sur l’été dernier, lorsque le FC Nantes avait considérablement affaibli son effectif avant de remplacer son entraîneur Luis Castro par Ahmed Kantari, « qui avait été ridicule à Valenciennes ».

Les Kita absents

Puis le spécialiste s’est attardé sur l’absence des décideurs. « Ni le père Waldemar, ni le fils Franck ne vivent en France. Il n'y a pas de directeur sportif, a-t-il souligné. Quand il était là, Luis Castro se plaignait du manque de communication sur la gestion sportive. C'est irréel qu'un club avec autant d'insuffisances structurelles se soit maintenu tant d'années en Ligue 1. La seule chose qui le maintienne en vie, ce sont ses supporters. »

Quant au légendaire jeu à la Nantaise, « l’école pionnière du football offensif de possession, symbole de l'entité, a disparu. Maintenant le jeu consiste à se replier et à faire en sorte que son meilleur joueur Abline, qui devrait être dans un grand club européen, invente un coup de génie à chaque match », a analysé Andrés Onrubia Ramos, pessimiste pour le maintien des Canaris en fin de saison.