OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Les supporters de l’OM ont été impitoyables avec Frank McCourt samedi lors du match contre Strasbourg. Des banderoles ont été déployées au Vélodrome pour réclamer le départ du propriétaire du club.

La crise est bien présente à Marseille après le match nul arraché au bout du temps additionnel par Strasbourg (2-2). Les joueurs de Jacques Abardonado pensaient tenir la victoire mais une fois de plus, les arrêts de jeu ont coûté de gros points aux coéquipiers de Mason Greenwood. Un match disputé dans un contexte ultra-tendu avec une grève des encouragements de la part des deux virages lors du premier quart d’heure.

Les supporters avaient déserté les tribunes lors des quinze premières minutes, mais ils avaient quand même pris le soin de déployer quelques banderoles. Sur certaines d’entre elles, Frank McCourt a directement été interpellé. « McCourt/Longoria, cassez-vous ! » pouvait-on notamment lire… sous les yeux du natif de Boston, présent au Vélodrome pour assister à la rencontre. Le propriétaire du club n’est pourtant pas le responsable principal de la situation actuelle du club selon Thomas Bonnavent.

Journaliste au Winamax FC et supporter assumé de l’OM, il hallucine même de voir certains supporters réclamer le départ du businessman américain. « Par contre demander en lettres capitales et en rouge le départ de McCourt après la période que traverse l’OM… j’ai pas les mots. Il faut ouvrir les yeux sur la chance d’avoir cet homme à la tête du club marseillais dans le contexte actuel du foot, même si tout n’est pas parfait. Il a ses responsabilités mais sur cette échelle je le mets pas tout en haut » a publié notre confrère, très étonné voire carrément sidéré de voir Frank McCourt poussé ainsi vers la sortie par les Ultras marseillais.

McCourt massivement soutenu à Marseille

Sur X, ils sont pourtant nombreux à soutenir le propriétaire de l’OM. « A l'époque du rachat ça se jouait entre McCourt et Lopez je suis pas sûr que beaucoup réalisent », « Sincèrement je suis McCourt je vois ces banderoles j’insulte tout le board et les joueurs. Lui il ne mérite vraiment pas ça », « Certains supporters auraient préféré Kachcar ou Lopez visiblement... Les mêmes personnes qui refusent de payer 20e de plus d'abonnement pour un barrages de LDC » ou encore « Cette ingratitude me débecte » peut-on lire sur X où une très grande majorité de l’Olympique de Marseille soutient Frank McCourt. Ce n’était pas le cas de tout le monde au Vélodrome samedi et cela fait énormément réagir.