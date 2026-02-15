OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

Niveau direction des clubs je sais pas mais niveau supporters on était pas emballés.
Le QI de poule est de sortie 🤣 Bon par contre toujours aucune amélioration sur le français
En meme temps quand tu achète L'OM il faut investir cest comme ca il a pas le choix gaudin l'avait averti il va falloir gagner (ca on l'a pas fait) il va falloir mettre des sous ( ca cest bien il l'a fait et cest normal )cest le minimum quon attend d'un gars qui vient et achète le club.. il faut avoir les épaules, moi perso et je pense que c'est pareil pour la majorité des supporter je suis content quil soit la les banderoles cest surtout pour lui mettre un coup de pied au cul et de pression pour lui faire comprendre que cest lui le patron du club plus de présence et d'investissement humain (pas que financier ) ne ferait pas de mal
En France les abrutis sont rois: on n'entend qu'eux. Et ils ont le QI d'un poisson rouge
La petite crise annuelle du printemps… merci a. vous chers marseillais, ne changez rien! C’est un plaisir de vous voir annihiler vos bons débuts de saison chaque année…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Par contre on peut tout critiquer mais la banderole sur McCourt dans le contexte actuel, c'est quand même mal placé. Heureusement qu'on a un actionnaire avec des reins aussi solides.