OL : Lyon contacté, une vente à 18ME imminente ?

22 déc.
par Claude Dautel
L'OL va profiter du mercato d'hiver pour peaufiner son équipe, et la vente de Tyler Morton peut largement y contribuer.
Transféré de Liverpool à l'Olympique Lyonnais pour 10 millions d'euros lors du marché estival des transferts, Tyler Morton suscite déjà l'intérêt de plusieurs clubs. Et non des moindres. Mirko Di Natale, journaliste italien et gourou du mercato pour ce qui touche la Juventus, révèle que les dirigeants du club italien sont très intéressés par le joueur anglais de l'OL. Il précise que la Juventus n'est pas la seule équipe à envisager de recruter le milieu défensif, dont la valeur sur le marché des transferts est estimée à 20 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Pur produit du centre de formation de Liverpool, Tyler Morton a signé à Lyon pour 10ME mais également avec un bonus pouvant atteindre 5ME et surtout un pourcentage à la revente à hauteur de 20 % sur la plus value éventuelle.
Cet intérêt se justifie aisément dans la mesure où Tyler Morton est devenu un cadre de Paulo Fonseca, surtout en Ligue 1. Pour sa première saison dans le championnat de France, le joueur anglais a disputé 14 matchs en Ligue 1, la plupart en étant titulaire, et signé un but et une passe décisive. Sachant qu'il a été suspendu deux fois, c'est en fait un Grand Chelem qu'il a réalisé. Pas mal pour un joueur plutôt défensif. En Europa League, il a joué six matchs, mais n'a été titularisé que lors des deux dernières rencontres.
Il faut désormais savoir si l'Olympique Lyonnais sacrifiera un des joueurs de base de Paulo Fonseca, même si financièrement l'offre de la Juventus ou d'un club peut rendre un gros service à la formation de Michele Kang. De son côté, Tyler Morton s'est clairement bien adapté à Lyon et l'a plusieurs fois répété. Mais l'intérêt de plusieurs équipes de Premier League pourrait toutefois changer la donne et sa vision de l'avenir.
