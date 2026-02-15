ASSE : La vengeance des Verts le fait jubiler

Battu par Guingamp au stade Geoffroy-Guichard au match aller en septembre dernier, l’ASSE a pris sa revanche sur le club breton en décrochant samedi soir un succès capital dans la course à la montée (1-2).

Relancé par Philippe Montanier, Saint-Etienne va mieux depuis deux matchs . Les Verts ont pris six points sur six lors des deux derniers matchs de Ligue 2 avec des victoires contre Montpellier et l’EA Guingamp. Samedi soir, le succès face aux Bretons était capital pour les Verts afin de confirmer la victoire de la semaine précédente contre le MHSC, mais aussi profiter des résultats de la journée de samedi avec le match nul de Reims et la défaite du Mans par exemple.

Au-delà de l’aspect comptable, il existait chez les joueurs stéphanois une véritable envie de se venger contre Guingamp après la défaite du match aller à Geoffroy-Guichard en septembre, qui avait donné lieu à quelques chambrages de la part des Bretons. Lucas Stassin n’avait pas oublié ce premier acte entre les deux équipes et pouvait savourer cette petite vengeance ce samedi après avoir battu Guingamp.

« Le match aller dans un coin de notre tête ? Oui, on sait qu’il y a eu des petites embrouilles, mais je trouve qu’on a été très respectueux. On n’a pas chambré leurs supporters, ni les joueurs d’ailleurs. On a juste fêté ça avec nos supporters comme il se doit et voilà. On est sur une série de deux victoires, il faut absolument continuer. On essaye d’enchaîner les matchs, de pas trop regarder le classement, mais il faut continuer » a d’abord lancé Lucas Stassin au micro d’Ici Saint-Etienne Loire avant de poursuivre.

L'ASSE avait le match aller en tête

« Ce n’est qu’en gagnant qu’on remontra au classement, donc on va essayer de gagner tous les matchs. Montanier me demande d’être libre et d’essayer d’apporter un maximum » a conclu l’attaquant belge, toujours muet face à Guingamp mais qui savoure le retour en forme de l’ASSE. Celui qui était meilleur buteur de l’ASSE en Ligue 1 la saison dernière espère à présent retrouver le chemin des filets. Peut-être dès la semaine prochaine à l’occasion de la réception de Laval dans le Chaudron. Un nouveau match à gagner pour continuer de grimper au classement alors que les Verts sont remontés à la 3e place ce samedi.