L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato

L’OM a dépensé 6 millions d’euros pour recruter Tochukwu Nnadi lors du mercato hivernal. Un renfort difficile à juger pour l’instant car face au PSG puis contre Strasbourg, l’international nigérian a été envoyé en tribunes.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, l’Olympique de Marseille a recruté trois joueurs dans ce secteur de jeu cet hiver. Le club phocéen a fait venir Quinten Timber, qui s’impose déjà comme un titulaire indiscutable en Provence. Himad Abdelli a également rejoint le club phocéen et a fait deux entrées en jeu timides face au PSG puis contre Strasbourg. Enfin et ce fut une surprise, l’OM a également misé 6 millions d’euros sur le jeune Tochukwu Nnadi , recruté en provenance de Zulte Waregem.

Nnadi invisible à l'OM

Du haut de ses 22 ans, l’international nigérian (1 sélection) est totalement méconnu en France et les supporters de l’OM attendent encore de le voir à l’oeuvre pour se faire un avis sur le Super Eagle. Dans le groupe élargi de l’Olympique de Marseille au Parc des Princes et face au RC Strasbourg lors des deux dernières journées, Tochukwu Nnadi a chaque fois été envoyé en tribunes par Roberto De Zerbi puis par Jacques Abardonado. Des choix qui ne rassurent pas les supporters olympiens, dont certains craignent déjà un très gros flop avec le joueur nigérian.

« L’apport de Nnadi… », « Nnadi 6 M pas dans le groupe. Sympa ce transfert encore », « Nnadi pourquoi l’avoir recruté si c’est pour qu’il aille en tribune », « On a acheté Nnadi pour qu’il ait les places gratuites à chaque match » ou encore « Nnadi 6M€ ça fait cher la recrue pour la réserve » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters de l’OM témoignent de leurs inquiétudes et de leur impatience.

