ICONSPORT_312672_0241
Claude Puel

L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel

OL15 févr. , 10:00
parMehdi Lunay
0
Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais reçoit Nice pour clôturer la 22e journée. Un match piège puisque les Niçois relèvent la tête peu à peu et qu'Endrick manquera à l'appel. Néanmoins, l'entraîneur des Aiglons a une autre menace à gérer que le Brésilien côté rhodanien.
Sur le papier, le Lyon-Nice de dimanche doit être une formalité pour les Gones. Vainqueur de ses 6 derniers matchs de Ligue 1, l'OL est 3e. De son côté, le Gym ne se classe que 14e du championnat. Les Aiglons n'ont gagné qu'un match sur les 11 derniers en Ligue 1. Des chiffres terribles qui masquent un peu le léger rebond observé depuis l'arrivée de Claude Puel. Nice n'a perdu qu'un match avec son nouvel entraîneur. De quoi inquiéter un peu des Lyonnais très affaiblis dans le secteur offensif.

Puel, premier fan de Pavel Sulc

L'Olympique Lyonnais devra se passer d'Endrick (suspendu) et d'Afonso Moreira (blessé aux ischios) dimanche soir. Les deux jeunes joueurs sont les principaux détonateurs des Gones sur le front de l'attaque. Cependant, Claude Puel ne fanfaronne pas. L'ancien coach de Lyon se méfie beaucoup du meilleur buteur rhodanien cette saison Pavel Sulc. Le Tchèque a tapé dans l'œil du technicien qui a tenu des propos élogieux le concernant.
« Ils ont leur buteur Pavel Sulc, qui au départ est plutôt un milieu offensif, et qui devient leur meilleur buteur, mais qui aime décrocher, participer au jeu. C'est un joueur très intéressant, très fin », a indiqué l'entraîneur niçois en conférence de presse d'avant-match. Une manière d'illustrer la stature prise par Pavel Sulc en Ligue 1 ces derniers mois. L'expérimenté Puel n'ignore pas non plus que le Tchèque avait inscrit un doublé au match aller en octobre.
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Chance Liga

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts9
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
un appel a zidane la famille de christophe gleizes souhaite la mobilisation du monde du sport iconsport 235127 0276 1 395186
Equipe de France

EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane

ICONSPORT_286572_0153
TV

TV : Un choc OL-PSG bientôt diffusé en clair

ICONSPORT_281052_0046 (1)
OM

L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato

Fil Info

15 févr. , 10:20
EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane
15 févr. , 9:40
TV : Un choc OL-PSG bientôt diffusé en clair
15 févr. , 9:20
L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato
15 févr. , 9:00
ASSE : La vengeance des Verts le fait jubiler
15 févr. , 8:40
OL : Arsenal craque pour le phénomène lyonnais
15 févr. , 8:20
Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !
15 févr. , 8:00
OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille
15 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

L'OL vise Geny Catamo au mercato !

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ; 1 à l'instant T nous avons aussi bien voir mieux ; 2 la qualif en LDC n'est pas encore acquise ; 3 la concurrence risque d'être très forte

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

McCourt c'est une bénédiction pour l'OM. Ils auraient pu avoir Lopez, Kaschkar ou un Textor... McCourt a épongé 500m€ de pertes en 10 ans... Il a remis 95m€ en juin 2025... Personne n'investit pour perdre indéfiniment de l'argent (ah si pour Raymond roi des finances et de l'eco c'est normal 🤣) Longoria fait du trading? Mais c'est normal ! Tu n'as plus de droits télé, tu as des supporters qui quand on leur demandent une rallonge de 20€ sur l'abonnement pour un match de barrage de LDC sont a 2 doigts de l'émeute, comment veux tu équilibrer les comptes? Le problème principal ce ne sont ni l'actionnaire, le président, le directeur sportif ni même l'entraîneur, ce sont les joueurs (et pas sur le talent mais sur l'envie et la motivation). La preuve en est tu mènes combien de fois cette saison pour te faire remonter dans les arrêts de jeu (et la de zerbi il était pas là face a Strasbourg...), tu fais des super match puis des non matchs sans raison (Nantes nul / PSG top / Liverpool nul / Lens top / Bruges nul)... Je ne suis pas supp marseillais (ça je crois que ça se voit 🤣), mais courage a eux car ça doit être super dur en ce moment

Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !

Le Réal ne renforcera pas un concurrent direct comme il l'a fait avec Hendrick pour l'OL

L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato

Un peu de patience.. A Marseille personne n'en est capable, même pas les journalistes, qui passent leur temps à attiser les incendies.

OL : Arsenal craque pour le phénomène lyonnais

à Madrid Vinicius devrait partir ou être échangé contre le norvégien AC de City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading