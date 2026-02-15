L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais reçoit Nice pour clôturer la 22e journée. Un match piège puisque les Niçois relèvent la tête peu à peu et qu'Endrick manquera à l'appel. Néanmoins, l'entraîneur des Aiglons a une autre menace à gérer que le Brésilien côté rhodanien.

Sur le papier, le Lyon-Nice de dimanche doit être une formalité pour les Gones. Vainqueur de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 , l' OL est 3e. De son côté, le Gym ne se classe que 14e du championnat. Les Aiglons n'ont gagné qu'un match sur les 11 derniers en Ligue 1. Des chiffres terribles qui masquent un peu le léger rebond observé depuis l'arrivée de Claude Puel. Nice n'a perdu qu'un match avec son nouvel entraîneur. De quoi inquiéter un peu des Lyonnais très affaiblis dans le secteur offensif.

Puel, premier fan de Pavel Sulc

L'Olympique Lyonnais devra se passer d'Endrick (suspendu) et d'Afonso Moreira (blessé aux ischios) dimanche soir. Les deux jeunes joueurs sont les principaux détonateurs des Gones sur le front de l'attaque. Cependant, Claude Puel ne fanfaronne pas. L'ancien coach de Lyon se méfie beaucoup du meilleur buteur rhodanien cette saison Pavel Sulc. Le Tchèque a tapé dans l'œil du technicien qui a tenu des propos élogieux le concernant.

« Ils ont leur buteur Pavel Sulc, qui au départ est plutôt un milieu offensif, et qui devient leur meilleur buteur, mais qui aime décrocher, participer au jeu. C'est un joueur très intéressant, très fin », a indiqué l'entraîneur niçois en conférence de presse d'avant-match. Une manière d'illustrer la stature prise par Pavel Sulc en Ligue 1 ces derniers mois. L'expérimenté Puel n'ignore pas non plus que le Tchèque avait inscrit un doublé au match aller en octobre.