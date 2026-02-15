L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ; 1 à l'instant T nous avons aussi bien voir mieux ; 2 la qualif en LDC n'est pas encore acquise ; 3 la concurrence risque d'être très forte
McCourt c'est une bénédiction pour l'OM. Ils auraient pu avoir Lopez, Kaschkar ou un Textor... McCourt a épongé 500m€ de pertes en 10 ans... Il a remis 95m€ en juin 2025... Personne n'investit pour perdre indéfiniment de l'argent (ah si pour Raymond roi des finances et de l'eco c'est normal 🤣) Longoria fait du trading? Mais c'est normal ! Tu n'as plus de droits télé, tu as des supporters qui quand on leur demandent une rallonge de 20€ sur l'abonnement pour un match de barrage de LDC sont a 2 doigts de l'émeute, comment veux tu équilibrer les comptes? Le problème principal ce ne sont ni l'actionnaire, le président, le directeur sportif ni même l'entraîneur, ce sont les joueurs (et pas sur le talent mais sur l'envie et la motivation). La preuve en est tu mènes combien de fois cette saison pour te faire remonter dans les arrêts de jeu (et la de zerbi il était pas là face a Strasbourg...), tu fais des super match puis des non matchs sans raison (Nantes nul / PSG top / Liverpool nul / Lens top / Bruges nul)... Je ne suis pas supp marseillais (ça je crois que ça se voit 🤣), mais courage a eux car ça doit être super dur en ce moment
Le Réal ne renforcera pas un concurrent direct comme il l'a fait avec Hendrick pour l'OL
Un peu de patience.. A Marseille personne n'en est capable, même pas les journalistes, qui passent leur temps à attiser les incendies.
à Madrid Vinicius devrait partir ou être échangé contre le norvégien AC de City
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading