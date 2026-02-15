ICONSPORT_311320_0248

OL : Arsenal craque pour le phénomène lyonnais

OL15 févr. , 8:40
parCorentin Facy
1
Les intérêts de Chelsea ou encore de Tottenham pour Endrick étaient connus mais voilà que désormais, c’est Arsenal qui se met à rêver du buteur brésilien, dont la cote a explosé depuis sa signature à l’OL.
Brillant depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick profite pleinement de son prêt en Ligue 1. L’attaquant brésilien du Real Madrid s’est adapté à une vitesse folle et montre à tout le monde pourquoi l’un des plus grands clubs au monde a posé plus de 50 millions d’euros sur la table pour le faire venir du Brésil. Déjà auteur de 5 buts en l’espace de 6 matchs toutes compétitions confondues, Endrick a tapé dans l’oeil de nombreux clubs dans l’optique du prochain mercato, notamment en Premier League.
Ces derniers jours, les intérêts de Chelsea ainsi que de Tottenham ont été évoqués. Mais voici que d’après les informations relayées par ESPN, un nouveau cador de Premier League est sur les rangs : Arsenal. Le club londonien est totalement fan de ce qu’il voit d’Endrick sous le maillot de l’Olympique Lyonnais et Mikel Arteta le juge très compatible à sa philosophie de jeu. Le coach d’Arsenal apprécie la technique d’Endrick, son sens du collectif et sa polyvalence, le numéro 9 de l’OL étant aussi bien capable de briller à la pointe de l’attaque que sur un côté.

Et maintenant Arsenal sur Endrick

Un projet tel que celui d’Arsenal pourrait être idéal pour l’ancienne star de Palmeiras, qui pourrait bénéficier d’un temps de jeu important dans un top club européen où la concurrence serait moins impitoyable que celle incarnée par Kylian Mbappé au Real Madrid. A ce stade, un départ d’Endrick chez les Gunners a toutefois peu de chances de voir le jour. TeamTalk confirme de son côté que la tendance est bien à un retour dans la capitale espagnole pour Endrick à la fin de la saison.

Lire aussi

Carton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagitCarton rouge annulé pour Endrick, l’OL réagit
Urgence à l'OL, Endrick a besoin d'aideUrgence à l'OL, Endrick a besoin d'aide
Le club merengue compte sur son international brésilien pour concurrencer Rodrygo, Vinicius et les autres stars offensives de l’équipe. Le prochain entraîneur du Real, si Alvaro Arbeloa venait à être éconduit en fin de saison, aura bien évidemment son mot à dire. Mais le président Florentino Pérez tient à ce qu’Endrick réussisse à Madrid et Arsenal a donc peu de chances de rafler la mise dans ce dossier. L’OL n’a de son côté rien d’autre à faire que de profiter de l’immense talent du Brésilien jusqu’à la fin de la saison tandis que certains supporters prient pour un miracle l’été prochain avec un hypothétique second prêt, lequel a toutefois peu de chances de voir le jour.
1
Articles Recommandés
un appel a zidane la famille de christophe gleizes souhaite la mobilisation du monde du sport iconsport 235127 0276 1 395186
Equipe de France

EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane

ICONSPORT_312672_0241
OL

L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel

ICONSPORT_286572_0153
TV

TV : Un choc OL-PSG bientôt diffusé en clair

ICONSPORT_281052_0046 (1)
OM

L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato

Fil Info

15 févr. , 10:20
EdF : Mbappé donne un dernier coup de pouce à Zidane
15 févr. , 10:00
L'arme secrète de l'OL terrifie Claude Puel
15 févr. , 9:40
TV : Un choc OL-PSG bientôt diffusé en clair
15 févr. , 9:20
L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato
15 févr. , 9:00
ASSE : La vengeance des Verts le fait jubiler
15 févr. , 8:20
Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !
15 févr. , 8:00
OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille
15 févr. , 7:30
TV : OL - Nice, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

L'OL vise Geny Catamo au mercato !

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs ; 1 à l'instant T nous avons aussi bien voir mieux ; 2 la qualif en LDC n'est pas encore acquise ; 3 la concurrence risque d'être très forte

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

McCourt c'est une bénédiction pour l'OM. Ils auraient pu avoir Lopez, Kaschkar ou un Textor... McCourt a épongé 500m€ de pertes en 10 ans... Il a remis 95m€ en juin 2025... Personne n'investit pour perdre indéfiniment de l'argent (ah si pour Raymond roi des finances et de l'eco c'est normal 🤣) Longoria fait du trading? Mais c'est normal ! Tu n'as plus de droits télé, tu as des supporters qui quand on leur demandent une rallonge de 20€ sur l'abonnement pour un match de barrage de LDC sont a 2 doigts de l'émeute, comment veux tu équilibrer les comptes? Le problème principal ce ne sont ni l'actionnaire, le président, le directeur sportif ni même l'entraîneur, ce sont les joueurs (et pas sur le talent mais sur l'envie et la motivation). La preuve en est tu mènes combien de fois cette saison pour te faire remonter dans les arrêts de jeu (et la de zerbi il était pas là face a Strasbourg...), tu fais des super match puis des non matchs sans raison (Nantes nul / PSG top / Liverpool nul / Lens top / Bruges nul)... Je ne suis pas supp marseillais (ça je crois que ça se voit 🤣), mais courage a eux car ça doit être super dur en ce moment

Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !

Le Réal ne renforcera pas un concurrent direct comme il l'a fait avec Hendrick pour l'OL

L'OM gaspille 6 ME, le gros bug du mercato

Un peu de patience.. A Marseille personne n'en est capable, même pas les journalistes, qui passent leur temps à attiser les incendies.

OL : Arsenal craque pour le phénomène lyonnais

à Madrid Vinicius devrait partir ou être échangé contre le norvégien AC de City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading