OL : Arsenal craque pour le phénomène lyonnais

Les intérêts de Chelsea ou encore de Tottenham pour Endrick étaient connus mais voilà que désormais, c’est Arsenal qui se met à rêver du buteur brésilien, dont la cote a explosé depuis sa signature à l’OL.

Ces derniers jours, les intérêts de Chelsea ainsi que de Tottenham ont été évoqués. Mais voici que d’après les informations relayées par ESPN, un nouveau cador de Premier League est sur les rangs : Arsenal. Le club londonien est totalement fan de ce qu’il voit d’Endrick sous le maillot de l’Olympique Lyonnais et Mikel Arteta le juge très compatible à sa philosophie de jeu. Le coach d’Arsenal apprécie la technique d’Endrick, son sens du collectif et sa polyvalence, le numéro 9 de l’OL étant aussi bien capable de briller à la pointe de l’attaque que sur un côté.

Et maintenant Arsenal sur Endrick

Un projet tel que celui d’Arsenal pourrait être idéal pour l’ancienne star de Palmeiras, qui pourrait bénéficier d’un temps de jeu important dans un top club européen où la concurrence serait moins impitoyable que celle incarnée par Kylian Mbappé au Real Madrid. A ce stade, un départ d’Endrick chez les Gunners a toutefois peu de chances de voir le jour. TeamTalk confirme de son côté que la tendance est bien à un retour dans la capitale espagnole pour Endrick à la fin de la saison.

Le club merengue compte sur son international brésilien pour concurrencer Rodrygo, Vinicius et les autres stars offensives de l’équipe. Le prochain entraîneur du Real, si Alvaro Arbeloa venait à être éconduit en fin de saison, aura bien évidemment son mot à dire. Mais le président Florentino Pérez tient à ce qu’Endrick réussisse à Madrid et Arsenal a donc peu de chances de rafler la mise dans ce dossier. L’OL n’a de son côté rien d’autre à faire que de profiter de l’immense talent du Brésilien jusqu’à la fin de la saison tandis que certains supporters prient pour un miracle l’été prochain avec un hypothétique second prêt, lequel a toutefois peu de chances de voir le jour.