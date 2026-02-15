Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !

Dans sa quête de renforts offensifs au mercato, le Paris Saint-Germain cible un remplaçant du Real Madrid et pas n'importe lequel. Il s'agit de Brahim Diaz, le héros malheureux en finale de la dernière CAN.

Quelques secondes peuvent effacer les efforts d'un mois entier. Brahim Diaz a pu le constater lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations. Le feu follet marocain a porté sa sélection vers la finale avec 5 buts et des fulgurances de génie. Meilleur buteur du tournoi, il aurait pu inscrire une sixième réalisation en finale mais il a raté sa panenka sur le penalty obtenu à la dernière seconde. Un échec qui lui est revenu comme un boomerang quand le Sénégal a triomphé. Paria dans son propre pays, Diaz a toutefois conquis le Paris Saint-Germain

Brahim Diaz, la surprise de Luis Enrique ?

Selon le site Fichajes, le PSG « jette son dévolu » sur un joueur habitué à cirer le banc au Real Madrid. Le club parisien prépare déjà une offre en vue de l'été prochain. Brahim Diaz débarquerait en France grâce à un prêt avec option d'achat. Des clauses liées aux performances futures de l'ailier et à son temps de jeu seraient inclues dans le contrat à venir. De quoi convaincre le Real Madrid de céder son joker.

Le recrutement de Brahim Diaz est motivé par son profil spécial. Le Marocain sait casser les lignes, il peut s'infiltrer dans les petits espaces et il est polyvalent. Aussi, il peut être utilisé aux trois postes offensifs. Une donnée chère à Luis Enrique, qui valide ce transfert. L'entraîneur du PSG connaît parfaitement le joueur pour l'avoir lancé en sélection espagnole en 2021. Une unique cape qui n'a pas empêché Brahim Diaz de jouer pour le Maroc ensuite. Renouer le lien avec ce coach exigeant ne serait pas une mauvaise chose pour un attaquant quelque peu snobé au Real Madrid avec la forte concurrence à son poste.