ICONSPORT_313013_0192
Brahim Diaz

Brahim Diaz prêté au PSG, négociations avancées !

PSG15 févr. , 8:20
parMehdi Lunay
0
Dans sa quête de renforts offensifs au mercato, le Paris Saint-Germain cible un remplaçant du Real Madrid et pas n'importe lequel. Il s'agit de Brahim Diaz, le héros malheureux en finale de la dernière CAN.
Quelques secondes peuvent effacer les efforts d'un mois entier. Brahim Diaz a pu le constater lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations. Le feu follet marocain a porté sa sélection vers la finale avec 5 buts et des fulgurances de génie. Meilleur buteur du tournoi, il aurait pu inscrire une sixième réalisation en finale mais il a raté sa panenka sur le penalty obtenu à la dernière seconde. Un échec qui lui est revenu comme un boomerang quand le Sénégal a triomphé. Paria dans son propre pays, Diaz a toutefois conquis le Paris Saint-Germain.

Brahim Diaz, la surprise de Luis Enrique ?

Selon le site Fichajes, le PSG « jette son dévolu » sur un joueur habitué à cirer le banc au Real Madrid. Le club parisien prépare déjà une offre en vue de l'été prochain. Brahim Diaz débarquerait en France grâce à un prêt avec option d'achat. Des clauses liées aux performances futures de l'ailier et à son temps de jeu seraient inclues dans le contrat à venir. De quoi convaincre le Real Madrid de céder son joker.
Le recrutement de Brahim Diaz est motivé par son profil spécial. Le Marocain sait casser les lignes, il peut s'infiltrer dans les petits espaces et il est polyvalent. Aussi, il peut être utilisé aux trois postes offensifs. Une donnée chère à Luis Enrique, qui valide ce transfert. L'entraîneur du PSG connaît parfaitement le joueur pour l'avoir lancé en sélection espagnole en 2021. Une unique cape qui n'a pas empêché Brahim Diaz de jouer pour le Maroc ensuite. Renouer le lien avec ce coach exigeant ne serait pas une mauvaise chose pour un attaquant quelque peu snobé au Real Madrid avec la forte concurrence à son poste.
B. Abdelkader Diaz

B. Abdelkader Diaz

SpainEspagne Âge 26 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives4
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Quinten Timber choque tout le monde après OM-Strasbourg

Niveau direction des clubs je sais pas mais niveau supporters on était pas emballés.

PSG : Al-Khelaïfi tout puissant, Le Havre balance tout

Le QI de poule est de sortie 🤣 Bon par contre toujours aucune amélioration sur le français

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

En meme temps quand tu achète L'OM il faut investir cest comme ca il a pas le choix gaudin l'avait averti il va falloir gagner (ca on l'a pas fait) il va falloir mettre des sous ( ca cest bien il l'a fait et cest normal )cest le minimum quon attend d'un gars qui vient et achète le club.. il faut avoir les épaules, moi perso et je pense que c'est pareil pour la majorité des supporter je suis content quil soit la les banderoles cest surtout pour lui mettre un coup de pied au cul et de pression pour lui faire comprendre que cest lui le patron du club plus de présence et d'investissement humain (pas que financier ) ne ferait pas de mal

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

En France les abrutis sont rois: on n'entend qu'eux. Et ils ont le QI d'un poisson rouge

OM : McCourt vers la sortie, vive inquiétude à Marseille

La petite crise annuelle du printemps… merci a. vous chers marseillais, ne changez rien! C’est un plaisir de vous voir annihiler vos bons débuts de saison chaque année…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

