TV : Un choc OL-PSG bientôt diffusé en clair

TV15 févr. , 9:40
parMehdi Lunay
0
La première coupe de la Ligue féminine connaît l'affiche de sa finale depuis samedi. Elle opposera l'OL Lyonnes au PSG, le grand classique du football féminin français. Le choc aura lieu en Côte d'Ivoire et sera diffusé en clair.
Le football féminin est encore loin d'avoir réussi son développement en France au niveau des clubs. Pour accroître la popularité du championnat, la FFF s'est tournée vers Jean-Michel Aulas. Le président de la première Ligue féminine professionnelle de football (LFFP) a décidé de créer une coupe de la Ligue. Cette troisième compétition nationale rendra son verdict en mars prochain. Après plusieurs mois de compétition entre clubs de D1 et de D2, l'ancien boss de l'OL a été gâté puisque la finale opposera les Lyonnaises (OL Lyonnes) au PSG féminin.

La Chaîne L'Equipe aura son OL-PSG féminin

Samedi, les deux gros clubs français ont remporté leur demi-finale. L'OL a pris le dessus sur Dijon (4-0) tandis que les Parisiennes ont sorti leurs voisines du Paris FC (3-0). Le samedi 14 mars prochain à 18h30, le stade Felix-Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire) aura l'honneur d'accueillir le choc numéro 1 du football féminin français. Un évènement qui pourra être suivi gratuitement et facilement en France. En effet, la Chaîne L'Equipe a obtenu les droits de diffusion du match.
« C'est une affiche de rêve pour cette première édition, qui a rempli toutes ses promesses : offrir plus de matches et de compétitivité à nos clubs de haut niveau et mettre en jeu un nouveau trophée national. La délocalisation de la finale à Abidjan et la diffusion sur la chaîne L'Équipe sont des indicateurs forts de notre volonté de développer au maximum la visibilité et la puissance du football féminin professionnel français », a réagi Jean-Michel Aulas. De quoi booster l'audience de cette jeune compétition dont les matchs n'avaient été diffusés que sur internet jusque là.
0
