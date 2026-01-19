L’OL n’est pas pressé de revoir Niakhaté

L'OL a tenu à souligner le succès de Moussa Niakhaté à la Coupe d'Afrique avec le Sénégal, et se régale de voir que son absence a été bien digérée dans le Rhône.

L’Olympique Lyonnais , qui avait envoyé deux joueurs à la Coupe d’Afrique des Nations, possède un champion d’Afrique dans ses rangs. Impérial en défense, Moussa Niakhaté a tenu la baraque avec les Lions de la Teranga pendant toute la compétition. Ce fut encore le cas en finale face au Maroc, dans un match heurté et parti dans tous les sens. Le défenseur central a tenu bon et va pouvoir savourer un titre majeur dans sa carrière.

Le match entre le Sénégal et le Maroc s’est déroulé en même temps que celui de l’OL contre Brest dimanche soir. Mais son club a tout de même eu le temps de se réjouir du sacre d’un de ses joueurs. Paulo Fonseca a eu des bons mots pour Niakhaté, avouant même que la montée en puissance de Ruben Kluivert permettait au Sénégalais de profiter un peu de la fête avant de revenir, tant la défense lyonnaise était moins en difficulté que prévue pendant ce mois de janvier.

Kluivert, le grand gagnant de la CAN

« Ruben est dans une très bonne période. Il a beaucoup progressé, donc je suis tranquille par rapport à la situation de Moussa. Nous sommes très contents pour Moussa. Moussa mérite un grand professionnel, une grande personne. Et il mérite ce moment. Il doit en profiter, car c’est un moment de joie. Mais il va très vite revenir », a livré l’entraîneur portugais, pour qui l’OL avait pris fait et cause pour son taulier défensif.

Il n’y a peut-être qu’un joueur qui n’est pas pressé de revoir Niakhaté, c’est en effet Ruben Kluivert, qui a retrouvé du temps de jeu et en a profité pour monter en puissance et se montrer enfin convaincant. Seule bonne nouvelle pour le Néerlandais, les Sénégalais ont eu un jour férié ce lundi de la part de leur gouvernement, et la fête devrait donc durer un peu plus longtemps que prévue à Dakar.