L2 : Guingamp donne la leçon à Nancy

Nancy19 janv. , 22:36
parHadrien Rivayrand
19e journée de Ligue 2
Stade Marcel Picot
Guingamp bat Nancy : 3 buts à 0
Buts pour Guingamp : Nair (64e), Mafouta (79e) et Samoura (84e)
Classement de Ligue 2 :
1- Troyes (41 points)
7- Guingamp (29 points)
14- Nancy (21 points)
