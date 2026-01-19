A quoi joue Salah avant OM-Liverpool ?

L'OM va recevoir Liverpool ce mercredi, et les Reds ne savent pas encore s'ils pourront compter sur un Mohamed Salah en froid avec son entraineur et revenu fatigué du Maroc.

Quatrième de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Egypte n’aura pas réussi sa compétition, puisque les Pharaons visent quasiment une finale à chaque édition. Mohamed Salah a tenu son rang, mais il revient dans le Nord de l’Angleterre avec tout de même une grosse déception à digérer. En plus de la fatigue accumulée. Et quand on sait comment ses dernières semaines à Liverpool se sont passées, l’Egyptien va peut-être avoir du mal à remettre le bleu de chauffe.

Salah laisse le mystère pour le match face à l'OM

Ainsi, selon les informations du Liverpool Echo, Mohamed Salah est considéré comme douteux pour le match de Ligue des Champions Marseille , ce mercredi. Pourtant, son compatriote Omar Marmoush fait partie du groupe de Manchester City pour la rencontre contre Bodo Glimt, qui aura lieu dès ce mardi. Avec un jour de récupération, le Pharaon devrait donc être apte mais le joueur souhaite aussi être certain d’être à 100 % pour la reprise.

Il faut dire que les choses se sont assez mal passées avec Arne Slot avant son départ à la CAN. Salah avait été mis sur le banc lors des quatre derniers matchs de Premier League avant son départ pour le Maroc, sans entrer en jeu à deux reprises. Une situation qui avait mis l’ancien joueur de Chelsea en furie, même si le temps a fait son oeuvre. Néanmoins, la décision de Mohamed Salah de se rendre disponible pour le match face à l’OM, sera suivie attentivement. A Marseille forcément, mais aussi à Liverpool, une formation qui reste sur quatre matchs nuls consécutifs, contre Leeds, Fulham, Arsenal et Burnley.