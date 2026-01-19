La grosse concession de l'OL pour signer Noah Nartey

L’OL tient sa deuxième recrue du mercato hivernal. Après l’attaquant brésilien Endrick, c’est le milieu de terrain danois Noah Nartey qui s’apprête à poser ses valises à Lyon en provenance de Brondby.

Très actif l’été dernier malgré de fortes contraintes financières, l’Olympique Lyonnais remet ça en ce mois de janvier. Mais cette fois, pas question pour le club rhodanien de vendre ses meilleurs joueurs et d’affaiblir l’effectif. Au contraire, l’objectif est clairement d’apporter une plus-value à l’équipe de Paulo Fonseca. Cela a déjà été fait avec la signature d’Endrick, prêté pour six mois par le Real Madrid. L’ancien buteur de Palmeiras ne sera pas l’unique recrue du mois de janvier dans la capitale des Gaules.

Brondby garde un gros pourcentage à la revente

Comme indiqué dimanche soir, Noah Nartey va rejoindre l’OL ce lundi. Un accord a bien été trouvé entre Brondby et Lyon, confirme L’Equipe dans son édition du jour. Le jeune milieu de terrain danois de 20 ans va parapher un contrat jusqu’en juin 2030 avec l’OL, qui a accepté de payer 7,5 millions d’euros plus 2,5 millions d’euros de bonus. Noah Nartey coûtera donc au maximum 10 millions d’euros au club présidé par Michele Kang, une belle affaire au vu du potentiel du joueur, décrit par les spécialistes du championnat danois comme un excellent milieu de terrain. L’Olympique Lyonnais a en revanche accepté de faire une grosse concession pour finaliser un accord avec Brondby.

Le journaliste Hugo Guillemet révèle que le club danois conserve 20% sur une éventuelle plus-value lors d’une future vente de Noah Nartey dans les années à venir. Un pourcentage important dont l’OL se serait bien passé mais qu’il était nécessaire d’inclure dans le deal pour que l’accord soit total et que le transfert puisse aboutir. Matthieu Louis-Jean s’est plié aux exigences des dirigeants de Brondby, ce qui va permettre à Paulo Fonseca d’accueillir un nouveau milieu de terrain dans les heures qui viennent. La concurrence va donc s’accroitre dans ce secteur de jeu à Lyon, où l’entraîneur portugais va maintenant disposer de Nartey en plus de Morton, Tessmann, Tolisso, Abner ou encore Merah.