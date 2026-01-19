ICONSPORT_267315_0087
Noah Nartey - Brondby

La grosse concession de l'OL pour signer Noah Nartey

OL19 janv. , 11:00
parCorentin Facy
1
L’OL tient sa deuxième recrue du mercato hivernal. Après l’attaquant brésilien Endrick, c’est le milieu de terrain danois Noah Nartey qui s’apprête à poser ses valises à Lyon en provenance de Brondby.
Très actif l’été dernier malgré de fortes contraintes financières, l’Olympique Lyonnais remet ça en ce mois de janvier. Mais cette fois, pas question pour le club rhodanien de vendre ses meilleurs joueurs et d’affaiblir l’effectif. Au contraire, l’objectif est clairement d’apporter une plus-value à l’équipe de Paulo Fonseca. Cela a déjà été fait avec la signature d’Endrick, prêté pour six mois par le Real Madrid. L’ancien buteur de Palmeiras ne sera pas l’unique recrue du mois de janvier dans la capitale des Gaules.

Brondby garde un gros pourcentage à la revente

Comme indiqué dimanche soir, Noah Nartey va rejoindre l’OL ce lundi. Un accord a bien été trouvé entre Brondby et Lyon, confirme L’Equipe dans son édition du jour. Le jeune milieu de terrain danois de 20 ans va parapher un contrat jusqu’en juin 2030 avec l’OL, qui a accepté de payer 7,5 millions d’euros plus 2,5 millions d’euros de bonus. Noah Nartey coûtera donc au maximum 10 millions d’euros au club présidé par Michele Kang, une belle affaire au vu du potentiel du joueur, décrit par les spécialistes du championnat danois comme un excellent milieu de terrain. L’Olympique Lyonnais a en revanche accepté de faire une grosse concession pour finaliser un accord avec Brondby.
Le journaliste Hugo Guillemet révèle que le club danois conserve 20% sur une éventuelle plus-value lors d’une future vente de Noah Nartey dans les années à venir. Un pourcentage important dont l’OL se serait bien passé mais qu’il était nécessaire d’inclure dans le deal pour que l’accord soit total et que le transfert puisse aboutir. Matthieu Louis-Jean s’est plié aux exigences des dirigeants de Brondby, ce qui va permettre à Paulo Fonseca d’accueillir un nouveau milieu de terrain dans les heures qui viennent. La concurrence va donc s’accroitre dans ce secteur de jeu à Lyon, où l’entraîneur portugais va maintenant disposer de Nartey en plus de Morton, Tessmann, Tolisso, Abner ou encore Merah.

Lire aussi

L'OL en guerre avec Paris pour un défenseur à 8 MEL'OL en guerre avec Paris pour un défenseur à 8 ME
Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !Noah Nartey est à Lyon, l'OL tient sa deuxième recrue du mercato !
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0315
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque

ICONSPORT_279921_0127
OM

30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie

ICONSPORT_280516_0012 (1)
ASSE

Le pari fou de l'ASSE au mercato

ICONSPORT_191287_0210
OM

Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco

Fil Info

19 janv. , 13:40
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
19 janv. , 13:20
30 ME pour le successeur de Greenwood, l'OM négocie
19 janv. , 13:00
Le pari fou de l'ASSE au mercato
19 janv. , 12:45
Officiel : L’OM se sépare de Ruben Blanco
19 janv. , 12:40
Le PSG ou l'OL, Kamara a fait son choix
19 janv. , 12:20
OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert
19 janv. , 12:00
Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME
19 janv. , 11:40
7,5 ME pour cette machine à buts, l'OL a eu du flair
19 janv. , 11:20
Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Derniers commentaires

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Je souhaite que ce joueur ne vienne pas à l'OM mais quel est le rapport entre une photo prise le 31 aout et un transfert en janvier 2026. Pour le reste, c'est le jeu normal entre 2 clubs pour un joueur qui est libre dans 6 mois.

Quinten Timber signe à l'OM à la surprise générale !

Tkt on sait que tu connais rien au ballon 🤣

CAN : Le Sénégal titré, la fête à Paris jusqu'à 4h du matin

Pays*

Le Real offre Mastantuono au PSG pour 60 ME

Sans façon ....

OM : Scandale à Angers, Abdelli fait capoter son transfert

Bien content de pas le récupérer chez nous celui-là.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading