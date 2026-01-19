Un triste record battu par l’OL contre Brest

L’OL a fait le nécessaire ce dimanche soir en Ligue 1 pour venir à bout du Stade Brestois. Les Gones poursuivent leur parcours solide cette saison, même si certaines habitudes ont pris fin au sein du onze titulaire.

L’Olympique Lyonnais a pris la 4ᵉ place de Ligue 1 grâce à son succès à domicile face à Brest. Les Gones ont dû s’employer pour venir à bout de la formation bretonne, mais confirment leur belle forme en ce début d’année 2026. Pour la réception du Stade Brestois au Groupama Stadium, Paulo Fonseca a aligné un onze de très grande qualité. Le Portugais a toutefois mis fin à une série qui durait depuis près de quinze ans à l ’OL , en ne faisant débuter aucun joueur formé au club au coup d’envoi.

Fonseca met fin à une énorme série

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, cela faisait même 695 matchs que les Gones alignaient au moins un joueur formé au club au coup d’envoi de chaque rencontre. Une fin de série qui a fait réagir certains fans et observateurs rhodaniens, d’autant que l’OL est réputé pour sa formation depuis de nombreuses années. Il convient de préciser que, pendant longtemps, la présence d’Anthony Lopes dans les cages a contribué à faire durer cette série lyonnaise. Le portier portugais ayant rejoint le FC Nantes, il sera difficile de relancer une telle série.

Depuis quelques mois, l’Olympique Lyonnais a pris une orientation globalement différente de celle adoptée auparavant, s’appuyant moins sur sa formation. Cette saison, certains jeunes ont néanmoins eu l’opportunité de se montrer, en partie en raison des finances limitées du club. C’est le cas de Khalis Merah, Mathys De Carvalho, Rémi Himbert ou encore Enzo Molebe. Mais il reste difficile de s’imposer durablement dans un club qui peine à se projeter sur le long terme. Quoi qu’il en soit, les bons résultats de cette saison, inattendus à ce niveau, pourraient bien changer la donne pour l’avenir des joueurs issus du centre de formation.