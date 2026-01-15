Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 19e journée

Ligue 216 janv. , 00:00
parAlexis Rose
19e journée de Ligue 2 :
Vendredi 16 janvier
20h00 : US Boulogne - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 7)
Stade Lavallois - Bastia (sur beIN Sports Max 5)
USL Dunkerque - Pau FC (sur beIN Sports Max 6)
FC Annecy - Amiens SC (sur beIN Sports Max 8)
Rodez Aveyron Football - Le Mans FC (sur beIN Sports Max 4)
Samedi 17 janvier
14h00 : Troyes - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)
Grenoble Foot 38 - Red Star FC (sur beIN Sports 2)
20h55 : AS Saint-Etienne - Clermont Foot (sur beIN Sports 1)
Lundi 19 janvier
20h45 : AS Nancy Lorraine - En Avant Guingamp (sur beIN Sports 1)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
38181152311615
2
Reims
3218954342113
3
Saint-Étienne
3118945352510
4
Le Mans
311887322175
5
Dunkerque
3018864322012
