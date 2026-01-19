Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

ICONSPORT_280510_0150
Le week-end prochain, la Ligue 1 proposera un choc particulièrement attendu entre l’OM et le RC Lens. La pression sera importante sur les épaules des Phocéens face au leader actuel du championnat.
L’OM s’est réveillé ces derniers jours, notamment en Ligue 1. Les Phocéens occupent actuellement la 3ᵉ place du championnat, à 7 et 8 points respectivement du PSG et du leader, le RC Lens. Samedi soir prochain, au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille recevra les Sang et Or, avec l’occasion de se rapprocher d’un concurrent direct. Mais les Artésiens, en grande forme, viendront en terre phocéenne avec l’objectif de repartir avec les trois points de la victoire. Wesley Saïd, joueur du RC Lens, ne dira pas le contraire, même s’il préfère ne pas trop se mettre de pression.

Le RC Lens avancera ambitieux et sans pression 

Dans des propos recueillis par Eloïse De Mester au stade Bollaert-Delelis de Lens, le natif de Noisy-le-Grand a en effet indiqué : « C’est confortable comptablement. Après, on sait très bien que c’est une grosse équipe. Ça va être une belle ambiance. Ça va être un choc. On va se préparer tranquillement. Je pense qu’ils ont plus la pression que nous à ce niveau-là. Mais nous, on va le jouer à fond comme on joue tous les matchs, comme on a joué le match d’aujourd’hui. Donc, il n’y a pas de différence ».

Peu importe le résultat de la rencontre entre l’OM et Lens, une équipe parmi les trois premières en profitera pour réaliser une bonne, voire très bonne opération au classement. Avant cela, les hommes de Roberto De Zerbi auront une autre réception importante, cette fois en Ligue des champions. Ce mercredi soir, la formation phocéenne jouera son avenir européen face à Liverpool. Nul doute que cette rencontre exigera beaucoup d’énergie de la part des Marseillais, attendus plus que jamais au tournant en cette seconde partie du mois de janvier.
1
Loading