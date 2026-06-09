L'OL négocie une vente mystère avant la DNCG

Attendu fin juin par la DNCG, l’OL aimerait boucler au moins une vente d’ici là. Les noms de Tessmann, Mangala ou encore Abner circulent, mais le club rhodanien pourrait surprendre tout le monde avec une vente mystère.

La saison dernière, le premier passage de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG a tourné au cauchemar. Le club rhodanien, alors dirigé par John Textor, a été relégué administrativement en Ligue 2. Le coup a heureusement été rattrapé par Michele Kang, grâce à une politique d’austérité totale avec de nombreux départs et un allègement de près de 50% de la masse salariale. Les Gones abordent donc avec plus de sérénité leur passage devant le gendarme financier du football français fin juin.

Un joueur mystère vendu par l'OL avant fin juin

Malgré tout, l’OL n’est pas à l’abri et doit continuer à vendre pour rester dans un cercle vertueux. Matthieu Louis-Jean souhaite par conséquent boucler au moins une vente d’ici fin juin pour montrer patte planche devant la DNCG. Les noms d’Abner, de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala sont ceux qui reviennent avec le plus d’insistance depuis quelques jours. Mais selon @LucasCompany sur X, le club rhodanien travaille en réalité sur un autre dossier.

« Il n’y a rien entre l’OL et Flamengo concernant un hypothétique transfert d’Abner. L’OL travaille sur d’autres ventes avant la réunion avec la DNCG. Mangala ? Tessmann ? Mangala et Tessmann d’abord mais pas sûr que ce soit bouclé avant la DNCG donc probablement un autre » a répondu l’insider spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais.

Chez les supporters rhodaniens, on se met à espérer que Ainsley Maitland-Niles sera le joueur sacrifié avant le passage devant le gendarme financier du football français et que l’OL ne sera pas contraint de se séparer d’un joueur plus haut de gamme tel qu’Afonso Moreira, Tyler Morton ou Ruben Kluivert, eux aussi très bien cotés sur le marché des transferts. L’été promet quoi qu’il en soit d’être animé à Lyon et il pourrait donc démarrer avec une première surprise.