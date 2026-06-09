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L'OL négocie une vente mystère avant la DNCG

OL09 juin , 16:40
parCorentin Facy
8
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Attendu fin juin par la DNCG, l’OL aimerait boucler au moins une vente d’ici là. Les noms de Tessmann, Mangala ou encore Abner circulent, mais le club rhodanien pourrait surprendre tout le monde avec une vente mystère.
La saison dernière, le premier passage de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG a tourné au cauchemar. Le club rhodanien, alors dirigé par John Textor, a été relégué administrativement en Ligue 2. Le coup a heureusement été rattrapé par Michele Kang, grâce à une politique d’austérité totale avec de nombreux départs et un allègement de près de 50% de la masse salariale. Les Gones abordent donc avec plus de sérénité leur passage devant le gendarme financier du football français fin juin.

Un joueur mystère vendu par l'OL avant fin juin

Malgré tout, l’OL n’est pas à l’abri et doit continuer à vendre pour rester dans un cercle vertueux. Matthieu Louis-Jean souhaite par conséquent boucler au moins une vente d’ici fin juin pour montrer patte planche devant la DNCG. Les noms d’Abner, de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala sont ceux qui reviennent avec le plus d’insistance depuis quelques jours. Mais selon @LucasCompany sur X, le club rhodanien travaille en réalité sur un autre dossier.
« Il n’y a rien entre l’OL et Flamengo concernant un hypothétique transfert d’Abner. L’OL travaille sur d’autres ventes avant la réunion avec la DNCG. Mangala ? Tessmann ? Mangala et Tessmann d’abord mais pas sûr que ce soit bouclé avant la DNCG donc probablement un autre » a répondu l’insider spécialisé dans l’actualité de l’Olympique Lyonnais.
Chez les supporters rhodaniens, on se met à espérer que Ainsley Maitland-Niles sera le joueur sacrifié avant le passage devant le gendarme financier du football français et que l’OL ne sera pas contraint de se séparer d’un joueur plus haut de gamme tel qu’Afonso Moreira, Tyler Morton ou Ruben Kluivert, eux aussi très bien cotés sur le marché des transferts. L’été promet quoi qu’il en soit d’être animé à Lyon et il pourrait donc démarrer avec une première surprise.

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Qui sait, ils pourront encore dire « à jamais les premiers » 🤣

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La LDC ? Ok 😂

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Et dire que ça fait 2 ans que je dis que l’OM aurait dû recruter stassin , très jeune mais très gros potentiel et marge de progression et le fc porto l’a bien compris

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Lorenzi a sérieusement écorné son image tout comme Richard. C'est là où on voit que Richard ne connait pas le foot, c'est un petit monde et ce qui pouvait passer chez Orange ne passe pas dans le foot. C'est fou de se planter dès le départ... Ils auraient pu trouver un arrangement avec Nice à l'abri des regards mais il a voulu la jouer cow boy, résultat ça le suit depuis plusieurs semaines. Que vont valoir leurs paroles... Image déplorable alors que tu voulais partir d'une page blanche tu as déjà une tâche en plein milieu 😅

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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