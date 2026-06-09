« Il est là », l’OL présente son nouveau maillot

L’intersaison bat son plein, et l’Olympique Lyonnais , qui vient de lancer sa campagne de réabonnement pour les supporters, a présenté son nouveau maillot. Une tenue dans la lignée des maillots historiques du club, au niveau des couleurs ou du design, même s'il y aura toujours des avis personnels divergents.

« Symbole de l’identité lyonnaise, le maillot Domicile 26-27 célèbre le lien unique entre l’Olympique Lyonnais et sa ville. Un maillot qui met à l’honneur les couleurs du club et les armoiries de Lyon », a fait savoir le club rhodanien. L’OL l’a mis dans sa boutique pour la somme rondelette de 100 euros.