« L'OL ne va pas mourir », il rassure tout le monde

Face aux menaces émises à distance par John Textor, les supporters lyonnais s'inquiètent de l'avenir de l'OL. Mais, les dirigeants actuels n'ont aucune crainte d'une nouvelle sanction de la DNCG ou de l'UEFA.

After Lyon, c'est qu'il a une petite idée sur les éléments utilisés par Michele Kang et les dirigeants de l'OL. La parution la semaine passée d'un long article sur la situation financière de l'Olympique Lyonnais a mis en alerte le peuple rhodanien. Car si les comptes de l'OL sont dans le rouge, cela ne retient visiblement pas John Textor de vouloir empêcher l a vente pourtant initiée par Eagle Football Group . Dans ce flux permanent d'informations et de rumeurs, difficile de faire le tri. Mais, au moment où Lyon est remonté sur le podium de la Ligue 1 après sa victoire face au PSG , David Gluzmann, spécialiste des finances et du football, estime que cette année, et contrairement à l'an dernier, l'Olympique Lyonnais ne risque pas de se faire prendre par la patrouille de la DNCG ou de l'UEFA. Si le consultant de RMC a affiché une si grande confiance, lors du podcast, c'est qu'il a une petite idée sur les éléments utilisés par Michele Kang et les dirigeants de l'OL.

L'OL est entre de bonnes mains

« L’OL peut-il mourir ? Non ! De toute façon, ils vont présenter à la DNCG et à l’UEFA un business plan en disant : « Nous, on table sur X de revenus et en fonction de ce X de revenus, on va dépenser Y pour les transferts. » Les transferts à la Mangala, à la Niakhaté, les transferts à plusieurs dizaines de millions d’euros, c'est fini, mais tu peux faire une fois un effort comme pour Tyler Morton. Car tu sais qu’en raison de sa nationalité, de par son statut de homegrown player (Ndlr : un statut mis en place en Premier League pour privilégier les joueurs formés en Angleterre), il aura toujours une bonne cote. Oui les coûts seront calculés, car l’OL est encadré par la DCNG et l’UEFA, mais finalement c’est un avantage », a expliqué David Gluzmann.