Michel Kang, présidente de l'OL jusqu'en 2027
Michele Kang - Olympique Lyonnais

« L'OL ne va pas mourir », il rassure tout le monde

OL21 avr. , 8:20
parClaude Dautel
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Face aux menaces émises à distance par John Textor, les supporters lyonnais s'inquiètent de l'avenir de l'OL. Mais, les dirigeants actuels n'ont aucune crainte d'une nouvelle sanction de la DNCG ou de l'UEFA.
La parution la semaine passée d'un long article sur la situation financière de l'Olympique Lyonnais a mis en alerte le peuple rhodanien. Car si les comptes de l'OL sont dans le rouge, cela ne retient visiblement pas John Textor de vouloir empêcher la vente pourtant initiée par Eagle Football Group. Dans ce flux permanent d'informations et de rumeurs, difficile de faire le tri. Mais, au moment où Lyon est remonté sur le podium de la Ligue 1 après sa victoire face au PSG, David Gluzmann, spécialiste des finances et du football, estime que cette année, et contrairement à l'an dernier, l'Olympique Lyonnais ne risque pas de se faire prendre par la patrouille de la DNCG ou de l'UEFA. Si le consultant de RMC a affiché une si grande confiance, lors du podcast After Lyon, c'est qu'il a une petite idée sur les éléments utilisés par Michele Kang et les dirigeants de l'OL.

L'OL est entre de bonnes mains

« L’OL peut-il mourir ? Non ! De toute façon, ils vont présenter à la DNCG et à l’UEFA un business plan en disant : « Nous, on table sur X de revenus et en fonction de ce X de revenus, on va dépenser Y pour les transferts. » Les transferts à la Mangala, à la Niakhaté, les transferts à plusieurs dizaines de millions d’euros, c'est fini, mais tu peux faire une fois un effort comme pour Tyler Morton. Car tu sais qu’en raison de sa nationalité, de par son statut de homegrown player (Ndlr : un statut mis en place en Premier League pour privilégier les joueurs formés en Angleterre), il aura toujours une bonne cote. Oui les coûts seront calculés, car l’OL est encadré par la DCNG et l’UEFA, mais finalement c’est un avantage », a expliqué David Gluzmann.
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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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