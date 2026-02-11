ICONSPORT_283063_0279
Matthieu Louis-Jean

L'OL ne joue rien cette saison et l'assume à 100%

OL11 févr. , 20:30
parQuentin Mallet
0
L'Olympique Lyonnais réalise pour le moment un exercice qui déjoue tous les pronostics. Pour autant, la direction ne veut pas s'enflammer et n'a pas posé d'objectifs précis pour garantir la réussite de cette saison.
L'été dernier, l'OL n'est pas passé loin de la catastrophe industrielle alors que la DNCG avait rétrogradé administrativement le club rhodanien en Ligue 2 avant de revenir sur sa décision après l'audience en appel. Sous la direction de Michele Kang, les Gones n'avaient plus le choix et devaient impérativement assainir les finances et relancer le sportif. Pour l'heure, c'est chose faite. Et encore mieux que prévu : l'OL occupe actuellement la troisième place du classement de Ligue 1 et est donc en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, et vient de conclure la phase de championnat de la Ligue Europa à la première place.

Une réussite qui s'explique de bien des manières, mais surtout par le travail réalisé conjointement par Paulo Fonseca et sa direction, autant dans le recrutement que dans la manière de faire progresser les joueurs. De quoi donner des ailes au club ? Pour Matthieu Louis-Jean, il n'y a pas de nouveaux objectifs particuliers si ce n'est garder son calme.

Matthieu Louis-Jean prône la sérénité

« Le groupe est calme, le coach est calme, tout le monde travaille. On veut donner de la continuité au projet et ça passe par gagner le prochain match. On est dans un très bon moment. Il n'y aura pas de priorité. Et connaissant Paulo (Fonseca), je ne pense pas qu'il fasse de priorités non plus. On a joué la Coupe d'Europe à fond depuis le début de saison. Il y a trois compétitions à aller chercher, mais on va jouer match après match. Il n'y a pas vraiment d'objectif précis », a expliqué le directeur technique de l'OL dans l'After Foot.
Pour l'instant, l'OL est littéralement sur un nuage. En attendant la réception de Nice le 15 février prochain, les Gones restent sur une série de 12 victoires consécutives et 14 victoires sur les 15 derniers matchs. Une dynamique impressionnante qui laisse les supporters rêver d'un trophée en fin de saison...
0
Derniers commentaires

OM : Riolo accuse les associations de supporters

J'ai du mal m'exprimer... la 1er place personne n'y a jamais cru... la 2eme compliqué bien que je ne vois pas lens tenir... Lyon sera derrière nous

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Exactement... je comprend pas quon ce soit précipité pour de zerbi... on était encore dans les clous vue que la C1 n'était pas un objectif.. et que perdre vs le PSG cest normal... on a gagné lens il y a 15 jours.. franchement je comprend pas cette précipitation... du Longoria dans l'âme.. toujours tout dans la précipitation et l'irrationnel a chaud sans recul

OM : Longoria et Benatia envisagent de partir

Quand je vous disais que le championnat était un marathon, et oui.

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Lens qui sait... par contre pour PSG ca cest toi qui le dit... pas moi

Amorim ou Maresca, un gros nom bientôt à l'OM ?

Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

