L'OL ne joue rien cette saison et l'assume à 100%

J'ai du mal m'exprimer... la 1er place personne n'y a jamais cru... la 2eme compliqué bien que je ne vois pas lens tenir... Lyon sera derrière nous
Exactement... je comprend pas quon ce soit précipité pour de zerbi... on était encore dans les clous vue que la C1 n'était pas un objectif.. et que perdre vs le PSG cest normal... on a gagné lens il y a 15 jours.. franchement je comprend pas cette précipitation... du Longoria dans l'âme.. toujours tout dans la précipitation et l'irrationnel a chaud sans recul
Quand je vous disais que le championnat était un marathon, et oui.
Lens qui sait... par contre pour PSG ca cest toi qui le dit... pas moi
Le pauvre Amorim, il était déjà sous Tranxen a United... Il parlera chinois dans 3 mois
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
🔴🔵Quels objectifs pour l'OL jusqu'à la fin de la saison? "Le groupe est calme, tout le monde travaille. On veut donner de la continuité au projet. Il y a trois compétitions à aller chercher, il n'y aura pas de priorité. Nous allons jouer tous les matchs à fond"