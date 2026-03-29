ICONSPORT_363158_0019

Colombie - France : les compos (21h00 sur TF1)

Equipe de France29 mars , 20:09
parAlexis Rose
0
Match amical international :
La compo de la Colombie : Montero - Muñoz, Mojica, Sanchez, Cabal - James Rodriguez, Lerma, Rios - Luis Diaz, Arias, Luis Suarez.
La compo de la France : Samba - Pierre Kalulu, Lacroix, Lucas Hernandez, Digne - Zaïre-Emery, Kanté - Akliouche, Cherki, Désiré Doué - Marcus Thuram.

Amical International

29 mars 2026 à 21:00
Colombie
0
0
Live15'
France
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_362206_0107
Kylian Mbappé

Mbappé s’attend à se faire siffler au Real

Habib Beye ICONSPORT_362628_0236
OM

OM : Beye prépare une attaque inédite face à Monaco

osimhen snobe le psg fonce sur bruno fernandes iconsport 233691 0178 378773
PSG

Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG

ICONSPORT_362937_0505
Equipe de France

EdF : Mbappé est le patron, Dembélé a compris

Fil Info

29 mars , 21:00
Mbappé s’attend à se faire siffler au Real
29 mars , 20:30
OM : Beye prépare une attaque inédite face à Monaco
29 mars , 20:00
Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG
29 mars , 19:40
EdF : Mbappé est le patron, Dembélé a compris
29 mars , 19:20
Les USA humiliés par la Belgique à cause d’un bug
29 mars , 19:00
Il va briller au Mondial, l'OM veut l'acheter avant
29 mars , 18:40
Bordeaux vire Bruno Irlès
29 mars , 18:30
Tout s’écroule à l’OL, la vérité explose
29 mars , 18:00
Les supporters de l'ASSE, c'est niveau Ligue 1

Derniers commentaires

Tout s’écroule à l’OL, la vérité explose

Sure !!!

Lens-PSG reporté, Pierre Ménès fait taire les pleureuses

Donc le premier doit etre affaibli pour que Lens gagne c'est ça guignol

Vente OM : McCourt fait tout capoter depuis 4 ans

C'est pas fait , tu sais tout c est politicien il se donne le mot entre eux , se sont des vrais requins

Le PSG répond aux envies d'ailleurs de Kvaratskhelia

Envie d'ailleurs mais Kvara lui n'est pas au courant. Il se plait à Paris et n'a pas l'intention de partir

Le PSG a une pépite hors normes, impossible de le vendre

Il a tendance à se croire arrivé et lui et son agent ont des exigences trop élevées.il va falloir redescendre sur terre sinon il n'y aura pas de contrat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading