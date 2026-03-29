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Le bouillant dossier Moussa Sissoko secoue le PSG

PSG29 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
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Moussa Sissoko est un conseiller et agent influent à travers l’Europe. Mais en France, le businessman ne peut pas exercer comme il le souhaite.
Ousmane Dembélé a récemment remporté le Ballon d’Or. Le joueur du PSG et de l’équipe de France a rendu fiers ses proches, dont Moussa Sissoko. L’homme d’affaires de 42 ans est le conseiller et représentant de Dembélé, mais également d’autres stars du football, comme Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. S’il est très influent en Europe, son champ d’action est nul en France. En effet, Moussa Sissoko ne peut pas exercer dans l’Hexagone. La raison ? Il ne possède toujours pas sa licence d’agent de la Fédération française de football, ce qui ne lui permet donc pas d’exercer légalement sa fonction sur le territoire français.

Sissoko ne comprend pas son traitement 

Selon les dernières informations de L’Équipe, Moussa Sissoko a récemment saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour dénoncer le traitement dont il fait l’objet. À noter que l’agent se bat contre sa situation en France depuis 2021. Sissoko dénonce notamment un système anachronique et une certaine forme de discrimination, comme l’a indiqué son avocat, Me Matthieu Barandas, spécialisé en droit du football.
Reste à savoir ce qu’il adviendra de l’action en justice d’un Moussa Sissoko désabusé, ainsi que l’impact éventuel que cela pourrait avoir sur les carrières des joueurs qu’il représente. Pour le moment, il n’a aucune existence légale professionnelle en France et n’a donc pas le droit d’être rémunéré.

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En attendant d’en savoir plus, ses joueurs du PSG devront en tout cas rester concentrés sur leurs objectifs pour la fin de saison. Le club de la capitale peut encore viser le titre en Ligue 1 et en Ligue des champions, offrant ainsi la possibilité de décrocher des distinctions individuelles de premier plan. Pas de quoi déplaire à Moussa Sissoko.
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Le bouillant dossier Moussa Sissoko secoue le PSG

On est à 2 doigts de l'entendre crier au racisme... Il y a d'autres agents qui sont noir de peau et qui n'ont pas connu sa carrière, qui sont pourtant agents. Alors avant de faire valoir sa SARL Victimisation, qu'il remplisse tous les critères qui lui sont demandés et il verra que tout rentrera dans l'ordre.

Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG

C'est Fabian Bis, ptet plus talentueux mais doit couter bien cher en salaire ... bof

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