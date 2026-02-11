ICONSPORT_282730_0198

OL : Michele Kang appelée à l'aide

OL11 févr. , 15:00
parNathan Hanini
Comme pour la Mairie de Paris, le sportif entre en compte du côté de Lyon. Candidat déclaré, Jean-Michel Aulas a promis, lors de son passage à La Duchère, la construction d’un OL Vallée Bis. Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.
Tous les voyants sont au vert cette saison du côté de l’Olympique Lyonnais. L’équipe masculine est remontée sur le podium ce week-end après un succès à Nantes. L’équipe féminine quant à elle poursuit sa saison invaincue en D1 Arkema. Et l’OL Lyonnes souhaite, depuis plusieurs mois, une nouvelle enceinte pour disputer ses matchs. Plusieurs stades ont été étudiés, mais le sujet est légèrement retombé ces dernières semaines. Cependant, la récente sortie de Jean-Michel Aulas a ravivé cette idée du côté du président de Lyon La Duchère.

Michele Kang reçoit une proposition

Présent dans le cadre de l’émission 6 minutes chrono avec le média Lyon Capitale, le président du club de National 3, Jean-Christophe Vincent a de nouveau proposé d’accueillir l’équipe féminine pour relancer l’attractivité du secteur. « Depuis que Michele Kang est présidente d'OL Lyonnes aujourd’hui, c’est-à-dire depuis 2024, on lève la main en disant : vous cherchez un stade, Madame Kang, il faut venir le faire à La Duchère, parce qu’on considère que La Duchère a besoin d’un nouveau souffle, a besoin d’une infrastructure qui attire du monde, car personne ne vient à La Duchère par plaisir », explique-t-il.
La construction d’un nouveau stade permettrait de relancer le 9e arrondissement de la ville, mais cela prend du temps. En décembre 2024, Jean-Christophe Vincent avait déjà lancé un premier appel sur les antennes de BFM Lyon : « Il y a des tas de raisons pour que l’OL féminin vienne à La Duchère. Il manque une locomotive pour tirer vers le haut ce quartier. Je pense que l’OL serait particulièrement bienvenu dans ce rôle-là. » Pour le moment rien n’est fixé, mais les prochaines semaines pourraient être synonymes d’entente.
