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La France « B » impressionne le monde

Equipe de France29 mars , 23:16
parGuillaume Conte
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Didier Deschamps avait beau avoir fait tourner tout le monde, la France n'a pas tremblé face à la Colombie, s'offrant un succès 3-1 marquant aux yeux des observateurs.
Pour cette petite tournée en Amérique, Didier Deschamps avait décidé d’emmener un effectif élargi afin de mobiliser tout le monde à deux mois de la liste pour la Coupe du monde. Si l’équipe titulaire était alignée contre le Brésil ce jeudi, ce sont les remplaçants qui ont eu les honneurs d’avoir du temps de jeu ce dimanche face à la Colombie. Et face à l’une des équipes en forme des éliminatoires du Mondial, le suspense a rapidement disparu tant les joueurs tricolores ont été sérieux et efficaces.

Des Français sérieux et efficaces

Avec trois buts d’avance, les Tricolores ont ensuite pu baisser de pied et maitriser une rencontre finalement remportée 3-1. Et les observateurs ont clairement été choqués de voir que la France « B » était capable de dominer largement la Colombie qui alignait sa meilleure équipe possible. Tout le monde voulait se battre pour sa place en vue de la Coupe du monde et Didier Deschamps peut être satisfait du comportement de ses troupes.
« Ils peuvent faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde », « L’équipe B est aussi forte et encore plus collective que l’équipe A », « je pense que la Colombie n’était pas prête, ils pensaient jouer des joueurs de L2 », « quand tu peux te permettre de faire tourner et d’être aussi fort, c’est dingue » ont noté les suiveurs de la rencontre sur les réseaux sociaux, pour qui la France a clairement envoyé un message à tout le monde que son groupe était prêt pour aller très loin à la Coupe du monde avec ces deux victoires lors de ce séjour américain.
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On est à 2 doigts de l'entendre crier au racisme... Il y a d'autres agents qui sont noir de peau et qui n'ont pas connu sa carrière, qui sont pourtant agents. Alors avant de faire valoir sa SARL Victimisation, qu'il remplisse tous les critères qui lui sont demandés et il verra que tout rentrera dans l'ordre.

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C'est Fabian Bis, ptet plus talentueux mais doit couter bien cher en salaire ... bof

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Toulouse
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372791083741-4
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