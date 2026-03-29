Les défaites s'enchainent, Bordeaux en danger de mort

La saison des Girondins de Bordeaux tourne à nouveau au fiasco. Le club au scapulaire s’est lourdement incliné contre le FC Chauray ce samedi. Le rêve de monter en Ligue 3 s’assombrit et l’avenir du club est à nouveau en suspens.

C’est une déception. La défaite à La Roche a joué dans les têtes. Il a fallu faire un travail pour les remettre à l’endroit, » a expliqué Bruno Irles à l’issue de la rencontre. L'entraineur aquitain a même pris la porte ce dimanche. Les Girondins comptent désormais six points de retard sur le leader. À noter que la Roche a également un match de retard. Ce nouvel échec sous l’ère Gérard Lopez ouvre à nouveau la porte aux interrogations quant à l’avenir du club au scapulaire. Une réponse était attendue ce samedi par les joueurs des Girondins de Bordeaux , une semaine après la défaite face au leader La Roche-sur-Yon. Elle n’est jamais venue. Les hommes de Bruno Irles ont rapidement déchanté. Mené 2-0 face à Chauray au bout de quatre minutes, le six fois champion de France s’est finalement incliné 3-1. Une défaite qui sonne presque le glas dans la course à la montée. «a expliqué Bruno Irles à l’issue de la rencontre. L'entraineur aquitain a même pris la porte ce dimanche. Les Girondins comptent désormais six points de retard sur le leader. À noter que la Roche a également un match de retard. Ce nouvel échec sous l’ère Gérard Lopez ouvre à nouveau la porte aux interrogations quant à l’avenir du club au scapulaire.

La montée est obligatoire pour la survie

Le club placé en redressement judiciaire à l’été 2024 suit depuis un an désormais un plan de continuation pour éponger ses dettes. Dans ce plan, présenté par Gérard Lopez au tribunal de commerce de Bordeaux, la montée en Ligue 3 à la fin de cette saison était obligatoire à la survie économique du club. À sept journées de la fin, les Girondins sont en mauvaise posture et l’été 2026 risque à nouveau d’être chargé. Peu importe le scénario à la fin de la saison, Gérard Lopez devra remettre au pot (entre sept et neuf millions d’euros) pour assurer la pérennité du club pour la saison à venir. Les supporters du club au scapulaire sont dorénavant suspendus à un résultat presque utopique pour retrouver le troisième échelon du football français et retrouver un peu de sérénité.