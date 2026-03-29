Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG

Le PSG aura des coups à jouer l’été prochain sur le mercato. Le club de la capitale pourrait notamment être tenté de passer à l’action pour Bruno Fernandes.

Le Paris Saint-Germain dispose d’une équipe de très grande qualité, mais arrive à la fin d’un cycle. Luis Enrique en est conscient et a déjà des idées pour renforcer son effectif dans les prochaines semaines sur le mercato. L’Espagnol est très exigeant concernant les joueurs qu’il souhaite recruter. Au milieu de terrain, le PSG envisage quelques retouches, et les champions d’Europe pourraient bien finir par aligner un entrejeu 100 % portugais, puisque Bruno Fernandes figure dans les petits papiers du club de la capitale pour une arrivée l’été prochain.

Bruno Fernandes, un Portugais de plus bientôt au PSG ?

Selon les informations de GOAL, Bruno Fernandes disposerait en effet d’une clause libératoire secrète pour les clubs étrangers dans son contrat, ce qui suscite plus que jamais l’intérêt du PSG. Cette clause est apparemment fixée à 65 millions d’euros. Une aubaine à saisir pour le club de la capitale au vu du talent du Portugais. Le média précise toutefois que ce dernier ne souhaite pas se précipiter concernant son avenir et envisage de trancher après la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Le Paris Saint-Germain reste en tout cas une option pour lui, alors que les Franciliens avaient déjà tenté une approche à l’été 2024.

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Manchester United ne désespère pas de conserver son joyau et mise sur la nouvelle dynamique du club pour le convaincre. Le natif de Maia est encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2027. À 31 ans, il souhaite remporter les plus grands trophées, un objectif partagé avec Manchester United.

Mais le discours de Luis Enrique, qui pourrait apporter un peu d’expérience à son équipe francilienne, pourrait faire mouche. Et le PSG en est bien conscient.