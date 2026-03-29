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Une clause secrète rapproche Bruno Fernandes du PSG

PSG29 mars , 20:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG aura des coups à jouer l’été prochain sur le mercato. Le club de la capitale pourrait notamment être tenté de passer à l’action pour Bruno Fernandes.
Le Paris Saint-Germain dispose d’une équipe de très grande qualité, mais arrive à la fin d’un cycle. Luis Enrique en est conscient et a déjà des idées pour renforcer son effectif dans les prochaines semaines sur le mercato. L’Espagnol est très exigeant concernant les joueurs qu’il souhaite recruter. Au milieu de terrain, le PSG envisage quelques retouches, et les champions d’Europe pourraient bien finir par aligner un entrejeu 100 % portugais, puisque Bruno Fernandes figure dans les petits papiers du club de la capitale pour une arrivée l’été prochain.

Bruno Fernandes, un Portugais de plus bientôt au PSG ? 

Selon les informations de GOAL, Bruno Fernandes disposerait en effet d’une clause libératoire secrète pour les clubs étrangers dans son contrat, ce qui suscite plus que jamais l’intérêt du PSG. Cette clause est apparemment fixée à 65 millions d’euros. Une aubaine à saisir pour le club de la capitale au vu du talent du Portugais. Le média précise toutefois que ce dernier ne souhaite pas se précipiter concernant son avenir et envisage de trancher après la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. Le Paris Saint-Germain reste en tout cas une option pour lui, alors que les Franciliens avaient déjà tenté une approche à l’été 2024.

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Mais le discours de Luis Enrique, qui pourrait apporter un peu d’expérience à son équipe francilienne, pourrait faire mouche. Et le PSG en est bien conscient.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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