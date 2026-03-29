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OM : Beye prépare une attaque inédite face à Monaco

OM29 mars , 20:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM sera attendu au tournant dès la reprise de la Ligue 1 avec un déplacement à Monaco. Habib Beye devrait changer pas mal de choses pour ce rendez-vous périlleux en Principauté.
L’Olympique de Marseille est encore très loin d’avoir sécurisé sa place dans le top 4 de la Ligue 1. Les Phocéens traversent une bien mauvaise passe et les doutes sont très nombreux autour des hommes d’Habib Beye. Lors de la prochaine journée de championnat, l’OM se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco, un concurrent direct pour la Ligue des champions. En Principauté, Marseille devra composer sans Mason Greenwood, suspendu. De quoi donner des sueurs froides à Habib Beye, même si l’ancien du Red Star a déjà quelques idées en tête pour remplacer l’attaquant marseillais.

Beye va devoir innover contre l'AS Monaco 

Selon les dernières informations de Ouest-France, Beye pourrait pallier l’absence de Greenwood en titularisant Ethan Nwaneri. L’Anglais avait pris la relève face au LOSC, inscrivant un but malgré une prestation loin d’être aboutie.
Deuxième option : aligner d’entrée Hamed Junior Traoré. Enfin, Beye pourrait aussi décider d’opter pour une attaque à deux avec Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Une option assez attendue par les fans et observateurs de l'OM.
Il y a quelques jours, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM indiquait d’ailleurs : « On est très proches de voir Aubame et Amine démarrer ensemble. Quand je dis qu’ils sont prêts à démarrer ensemble, c’est parce que la connexion technique est très bonne. C’est une arme supplémentaire pour nous de les avoir tous les deux à ce niveau-là. »

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En espérant que cela porte ses fruits rapidement, quelle que soit la décision prise. L’OM a besoin de points. Dans le pire des scénarios, le club pourrait être éjecté du top 4 en cas de défaite à Monaco, ce qui était inimaginable il y a encore quelques semaines il faut bien le dire.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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