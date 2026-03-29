Cole Palmer dégoûté par Chelsea, le Real et Man Utd arrivent

Frustré après une saison difficile du côté de Chelsea, Cole Palmer songe à quitter Londres cet été. Les prétendants ne manquent pas et l’international anglais doit désormais réfléchir afin d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa jeune carrière.

Deuxième meilleur buteur du club cette saison en Premier League, Cole Palmer compte bien quitter les Blues dès cet été. Arrivé à l’été 2023 contre 47 millions d’euros en provenance de Manchester City, l’international anglais (13 sélections, deux buts) s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs du club londonien. Cette saison, le natif de Manchester a été tout d'abord diminué par une blessure à l’aine et il n'a ensuite pas retrouvé la flamme du côté des Blues. La presse britannique évoque une lassitude de la part de l’attaquant de 23 ans. Un départ n’est plus à exclure dès cet été.

Palmer a trois prétendants

Sur le dossier, trois clubs ressortent du lot selon The Sun : Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich. Chelsea espère tout de même conserver son offensif, mais une non-qualification en Ligue des champions sonnerait le glas de son aventure londonienne. « Ne pas réussir à décrocher une place dans la plus prestigieuse compétition européenne porterait certainement un coup supplémentaire aux espoirs du club de conserver Palmer, supporter de Manchester United depuis son enfance, » explique The Sun, pour qui les changements tactiques effectués par Liam Rosenior le desservent et le forcent à envisager un avenir ailleurs.

Si l’international anglais porte les Red Devils dans son cœur, les négociations vont encore devoir être entamées. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2033, Palmer ne pourra quitter Stamford Bridge que contre un chèque de 150 millions d’euros selon la presse britannique. Une somme qui refroidit certains prétendants. Sur le terrain, Palmer doit désormais bien figurer en cette fin de saison avant de disputer la Coupe du monde avec l’Angleterre. Une compétition réussie sous la tunique des Three Lions pourrait lui ouvrir des portes.