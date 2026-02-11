ICONSPORT_311320_0271
Tyler Morton

OL : Une offre à 40ME change tout

OL11 févr. , 12:20
parMehdi Lunay
8
Révélation de la saison à Lyon, Tyler Morton enflamme les clubs de son pays natal. Newcastle fait partie des prétendants sérieux pour le milieu de terrain. Une future vente de Sandro Tonali peut offrir d'énormes moyens aux Magpies dans ce dossier.
Avant l'été dernier, le nom de Tyler Morton n'était pas très familier des observateurs français ou européens. Le jeune milieu anglais appartenait à Liverpool mais il n'avait disputé que deux rencontres en Premier League avec les Reds. Sa réputation a bien changé depuis le début de son aventure à l'Olympique Lyonnais. Cadre quasiment inamovible dans le onze de Paulo Fonseca, le joueur de 23 ans enchaîne les prestations de haut vol en Ligue 1. Une réussite individuelle qui attire les gros clubs anglais.

Une vente XXL de Morton à venir ?

On peut notamment citer Chelsea, Tottenham, Nottingham Forest ou encore Newcastle. Ces derniers pourraient accélérer dans le dossier avec une vente à venir de Sandro Tonali. Le milieu italien est convoité par Arsenal ou encore Chelsea en vue de l'été prochain. Selon le Chronicle Live, les Magpies seront très gourmands pour l'ancien joueur du Milan AC. Ils demandent au moins 125 millions de livres (143 millions d'euros à peu près) pour céder Tonali au mercato. Une somme équivalente au transfert d'Alexander Isak à Liverpool l'été dernier.
Si une telle vente se conclut, Newcastle débarquera à Lyon les valises pleines de billets pour Tyler Morton. Ce sera d'autant plus indispensable avec la forte concurrence présente dans le dossier. Une aubaine pour les Gones qui réclament actuellement 40 millions d'euros pour lâcher leur métronome anglais. Cette facture a largement le temps de grimper d'ici juillet prochain. En plus, les performances du milieu de terrain ne s'essoufflent pas et l'OL est à la fête sur tous les tableaux, coupe d'Europe comprise.
T. Morton

T. Morton

EnglandAngleterre Âge 23 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs18
Buts2
Passes décisives2
Jaune3
Rouge1
Jaune Rouge0
8
Derniers commentaires

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Et dire qu'il y avait des offres a 20/25 millions cet été... 🤷🏼

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

RDZ est un entraineur jetable qui ne fera jamais de vieux os dans un club. Quand il arrive tout est rose et quand il repart c'est le feu !

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Il a mangé son pain noir 1 an et demi. Il mérite tellement mieux.

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

ah bon? et te bases sur quoi ?

« Balerdi est nul, tu le sais », quand Dembélé alerte Hojbjerg

Balerdi même du respect il arrive pas à le gagner. ce mec est la risée du foot français j'espère qu'il s'en rend compte

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

