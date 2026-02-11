OL : Une offre à 40ME change tout

Et dire qu'il y avait des offres a 20/25 millions cet été... 🤷🏼
RDZ est un entraineur jetable qui ne fera jamais de vieux os dans un club. Quand il arrive tout est rose et quand il repart c'est le feu !
Il a mangé son pain noir 1 an et demi. Il mérite tellement mieux.
ah bon? et te bases sur quoi ?
Balerdi même du respect il arrive pas à le gagner. ce mec est la risée du foot français j'espère qu'il s'en rend compte
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Les Lyonnais ayant délivré le plus de passes clés cette saison en Ligue 1 : 1. Tyler Morton : 23 2. Corentin Tolisso : 22 3. Afonso Moreira : 21 4. Adam Karabec : 16 5. Ainsley Maitland-Niles : 14